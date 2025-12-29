Proyecto Loma Larga: Ministerio autoriza a minera tomar muestras de agua

Ministerio del Ambiente y Minas habría emitido un permiso para que la empresa minera Dundee Precious Metals tome muestras de agua en Quimsacocha.

¿El proyecto Loma Larga va o no va? El Ministerio de Ambiente y Minas habrían recientemente entregado un permiso para que la empresa canadiense Dundee Precious Metals tome muestras de agua para su análisis en la zona de Quimsacocha. Esto ha generado alerta entre las autoridades de Cuenca y los grupos ambientalistas.

Actividad en Quimsacocha

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, denunció a través de su cuenta de X que el Ministerio de Ambiente y Energía autorizó al personal de la Coordinación Zonal para que acompañe a la minera a tomar “muestras de aguas superficiales y descargas” el 15 y 16 de diciembre de 2025.

En el oficio remitido, al director de Control Ambiental, la minera detalla que invitan al personal a ser parte de “la toma de muestras del monitoreo de calidad de aguas superficiales y descargas, de acuerdo con lo establecido en la Licencia Ambiental y Plan de Manejo vigente de las concesiones mineras ‘Cerro Casco’ y ‘Río Falso’ correspondiente al Cuarto trimestre del 2025”.

Zamora exigió del Gobierno la reversión de la concesión minera del proyecto Loma Larga y cuestióno "para qué quieren hacer más muestras si ya está reversada la licencia". "Deberían coger sus cosas e irse, pero no, siguen pidiendo que el Ministerio del Ambiente abale sus tomas de agua", puntualizó.

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA) también se pronunció sobre este hecho: “Mientras no se cancelen definitivamente las concesiones mineras, el proyecto Loma Larga sigue amenazando el agua, los páramos y la vida. Los anuncios oficiales no protegen el territorio: la única garantía es la decisión del pueblo”, se publicó en las redes sociales de dicha organización.

Los activistas de la FOA, además, denunciaron su criminalización con diferentes causas judiciales abiertas en su contra y que están relacionadas al tema de la defensa del agua.

