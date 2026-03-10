Cartas de lectores | Proyección de la carrera de terapista respiratorio

Para el año 2026 la profesión de Terapeuta Respiratorio (RT) se posiciona como una de las carreras más valoradas

¿Cómo se proyecta y está valorada la carrera profesional de terapistas respiratorios 2026-2030?

Para el año 2026 la profesión de Terapeuta Respiratorio (RT) se posiciona como una de las carreras más valoradas y con mejor proyección en el sector salud, especialmente en América Latina /América.

Posición destacada: ha sido clasificada como el #4 Mejor Trabajo de Cuidado de la Salud y el #12 entre los 100 Mejores Trabajos en general para 2026, 2030 según informes especializados. National Board for Respiratory Care (NBRC) aumento del 100 % de esta profesión.

Para el año 2030, la terapia respiratoria se proyecta como una disciplina altamente tecnológica y personalizada, impulsada por la necesidad de reducir la mortalidad por enfermedades respiratorias crónicas en un 30 % en niños, adultos mayores, donde hay mayor incremento de mortalidad, una meta establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Jenny Mora Gómez