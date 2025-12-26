Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

informe contraloria etapa ep
La Contraloría General del Estado emite informe sobre contratos de talento humano de Etapa EP.CLAUDIA PAZAN

Cuenca: Informe de contraloría salpica a pariente de un concejal

Se analizó la gestión de talento humano de Etapa EP. Hay responsabilidades administrativas y civiles por más de $195 mil

Un nuevo informe, con indicios de responsabilidad penal, de la Contraloría General del Estado salpica a una empresa municipal de Cuenca. En esta ocasión se trata de contratos del área de talento humano de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (Etapa EP).

RELACIONADAS

El examen especial abarcó a las áreas planificación del talento humano, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, selección y contratación de personal, evaluación del desempeño, inducción, formación y capacitación entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.

El resultado establece indicios de responsabilidad penal y también sugiere responsabilidades administrativas por $88.000,00 y civiles por $107.031,23.

RELACIONADAS

Puestos creados sin sustento técnico

En el informe se detalla la creación, en junio de 2023, del cargo de ‘Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos’ mismo que no contó con “sustento técnico y sin considerar la normativa interna de talento humano”.

Hay que recordar que este cargo, de libre nombramiento y remoción, es ocupado por Jaime Espinoza Barzallo quien además es yerno del concejal Gustavo Valencia, lo que significa para la Contraloría incurrir en "inhabilidad por el parentesco en primer grado de afinidad". 

RELACIONADAS

La institución ha cancelado $107.031,23 a Espinoza en el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2025, sin que este valor haya sido reintegrado a la empresa.

Asimismo, la auditoría puntualiza: falta de cobro, pagos en exceso a servidores y ausencia de un registro contable, lo que ha generado valores pendientes de cobro -de años anteriores- por un valor de $245.501,84.

RELACIONADAS

Otra de las irregularidades tiene que ver con la falta de procesos de reclutamiento y selección del personal, causando el ingreso de servidores sin cumplir procesos formales de selección. Además, la actualización de funciones y perfiles de cargo se ejecutó “sin sustento técnico y sin el cumplimiento de los procedimientos internos de talento humano”.

Declaraciones patrimoniales

El examen especial además identificó que cinco servidores presentaron su declaración patrimonial de manera extemporánea y 24 no la presentaron. Esto provocó que no cumpla una disposición emitida previa emitida por el ente de control.

pase del niño viajero

El Niño Viajero congregó a unas 80.000 personas en Cuenca en Nochebuena

Leer más

También se determinó que no se implementaron procedimientos administrativos para la determinación, compensación y recuperación por jornadas laborales suspendidas, por lo que se mantienen valores pendientes de cobro de servidores desvinculados por $26.906,00.

Finalmente, el examen también es el resultado al seguimiento de seis recomendaciones que fueron planteadas por el ente de control en un informe anterior; sin embargo, dos no fueron cumplidas lo que impidió recuperar “valores pagados en exceso por concepto del décimo tercer sueldo” de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Sumando un saldo pendiente de $245.501,84.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Quito: requisitos para obtener salvoconducto de transporte pesado en Simón Bolívar

  2. Muere Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años

  3. Contraloría fiscalizará hospital del IESS en Santo Domingo tras denuncia legislativa

  4. Cuenca: Informe de contraloría salpica a pariente de un concejal

  5. Socio Vivienda 2 encontró en el fútbol un consuelo en una Navidad distinta

LO MÁS VISTO

  1. Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

  2. Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

  3. Dónde ver EN VIVO y detalles de Marruecos vs Malí por Copa Africana de Naciones 2025

  4. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  5. Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

Te recomendamos