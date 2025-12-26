Cuenca: Informe de contraloría salpica a pariente de un concejal

Se analizó la gestión de talento humano de Etapa EP. Hay responsabilidades administrativas y civiles por más de $195 mil

La Contraloría General del Estado emite informe sobre contratos de talento humano de Etapa EP.

Un nuevo informe, con indicios de responsabilidad penal, de la Contraloría General del Estado salpica a una empresa municipal de Cuenca. En esta ocasión se trata de contratos del área de talento humano de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (Etapa EP).

El examen especial abarcó a las áreas planificación del talento humano, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, selección y contratación de personal, evaluación del desempeño, inducción, formación y capacitación entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.

El resultado establece indicios de responsabilidad penal y también sugiere responsabilidades administrativas por $88.000,00 y civiles por $107.031,23.

Puestos creados sin sustento técnico

En el informe se detalla la creación, en junio de 2023, del cargo de ‘Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos’ mismo que no contó con “sustento técnico y sin considerar la normativa interna de talento humano”.

Hay que recordar que este cargo, de libre nombramiento y remoción, es ocupado por Jaime Espinoza Barzallo quien además es yerno del concejal Gustavo Valencia, lo que significa para la Contraloría incurrir en "inhabilidad por el parentesco en primer grado de afinidad".

La institución ha cancelado $107.031,23 a Espinoza en el periodo comprendido entre el 3 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2025, sin que este valor haya sido reintegrado a la empresa.

Asimismo, la auditoría puntualiza: falta de cobro, pagos en exceso a servidores y ausencia de un registro contable, lo que ha generado valores pendientes de cobro -de años anteriores- por un valor de $245.501,84.

Otra de las irregularidades tiene que ver con la falta de procesos de reclutamiento y selección del personal, causando el ingreso de servidores sin cumplir procesos formales de selección. Además, la actualización de funciones y perfiles de cargo se ejecutó “sin sustento técnico y sin el cumplimiento de los procedimientos internos de talento humano”.

Declaraciones patrimoniales

El examen especial además identificó que cinco servidores presentaron su declaración patrimonial de manera extemporánea y 24 no la presentaron. Esto provocó que no cumpla una disposición emitida previa emitida por el ente de control.

También se determinó que no se implementaron procedimientos administrativos para la determinación, compensación y recuperación por jornadas laborales suspendidas, por lo que se mantienen valores pendientes de cobro de servidores desvinculados por $26.906,00.

Finalmente, el examen también es el resultado al seguimiento de seis recomendaciones que fueron planteadas por el ente de control en un informe anterior; sin embargo, dos no fueron cumplidas lo que impidió recuperar “valores pagados en exceso por concepto del décimo tercer sueldo” de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Sumando un saldo pendiente de $245.501,84.

