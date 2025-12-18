Cristian Zamora deslinda responsabilidades por contrato de la EMOV EP

La Contraloría General del Estado emitió un informe con responsabilidad penal en contrato de la EMOV EP

La Contraloría General del Estado emitió un informe sobre el contrato de radares en Cuenca con indicios penales.

Un informe de la Contraloría General del Estado sobre el contrato entre la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP) y el Consorcio Móvil Technology Ecuador determinó indicios penales y responsabilidades civiles y administrativas por 5.5 millones de dólares.

El análisis se ejecutó entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025 que corresponden a las admiraciones del exalcalde Pedro Palacios y del actual burgomaestre Cristian Zamora.

RELACIONADAS Salud guarda silencio ante situación crítica del Hospital Vicente Corral de Cuenca

Responsabilidad penal del contrato

En este contexto, Zamora deslinda la responsabilidad penal a las acciones emprendidas durante su administración y puntualizó que “ese contrato fue dado prácticamente brincándose muchos parámetros legales para beneficiar a alguien y lo que ahora sí debería respondernos por qué”.

“La Contraloría dice, efectivamente, que los equipos que se colocaron no tenían las homologaciones que corresponde y que eran un tema fundamental de tener para que puedan operar”, dijo.

Así detalló que la denuncia de este tema la hizo mientras fue concejal del cantón Cuenca. “Los equipos no tenían, por ejemplo, homologada la capacidad para sancionar el tema del cinturón de seguridad” añadiendo que esta causal era suficiente para que este contrato nunca se firme.

“Yo creo que los temas penales a los que hace mención (el informe) seguramente tienen que ser aquellos aspectos en los cuales dieron un contrato cuando no cumplían los temas de homologación”, sostuvo Zamora.

Impugnación a informe de la Contraloría

Además, se dio a conocer que en los temas concernientes a su administración -terminación del contrato de mutuo acuerdo- impugnarán lo establecido en el informe de la Contraloría. “He dispuesto a la administración de la EMOV que contrate todos los temas legales”, sostuvo.

RELACIONADAS Contratos del Municipio de Cuenca salpicados de irregularidades

Radares de Cuenca: Contraloría establece indicios penales en contrato de la EMOV EP Leer más

“Para nosotros no hay ningún perjuicio. He dispuesto que la empresa impugne esa parte ante el contencioso administrativo de la justicia y obviamente demostrar que esta decisión no fue pensando en los ingresos de la empresa. Esta decisión fue tomada para precautelar los bolsillos de los cuencanos y no cobrarles cientos de millones de dólares”, afirmó el alcalde.

Zamora reafirmó su decisión de terminar el contrato con el Consorcio Móvil Technology Ecuador e increpó a la administración del exalcalde Pedro Palacios explicar por qué prosiguieron con dicho contrato.

“Ojalá la administración anterior salga a decirnos a cuenta de que le ungieron a ese contratista y le dieron un contrato lesivo para Cuenca y que obviamente lo único que buscaba era llenarse de cientos de millones de dólares a costa de los cuencanos con las multas”, puntualizó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!