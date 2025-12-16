Cuenca Cómo Vamos 2025: Los mayores desafíos urbanos

El informe presenta un diagnóstico del estado actual de la capital de Azuay. Se centra en 12 ejes estratégicos

El informe sobre calidad de vida elaborado por la iniciativa Cuenca cómo vamos revela datos sobre la capital de Azuay.

El Informe de Calidad de Vida 2025, elaborado por la iniciativa Cuenca Cómo Vamos, presenta un diagnóstico del estado actual del cantón en 12 ejes estratégicos: demografía, pobreza y equidad, vivienda, salud, educación, ambiente, movilidad, seguridad, economía y gestión pública.

Entre los hallazgos más llamativos está, por ejemplo, el crecimiento acelerado de la población, la inequidad social y económica, el envejecimiento poblacional y los ingresos económicos.

Crecimiento y envejecimiento de la población

El crecimiento poblacional dentro del cantón es uno de los aspectos que llama la atención dentro del estudio. Se establece un ritmo de crecimiento mayor al de ciudades como Quito y Guayaquil.

Según el Censo 2022, Cuenca registra un total de 596.101 habitantes, lo que representa un crecimiento del 17,9 % respecto a 2010. El 60,64 % de la población se concentra en el área urbana, mientras el 39,35 % reside en parroquias rurales, que actualmente atraviesan un proceso acelerado de urbanización.

Se detalla, por ejemplo, que la parroquia urbana mayormente habitada es Cañaribamba con 105 habitantes por hectáres seguida de: El Vecino (89), Gil Ramírez Dávalos (88), Totoracocha (87), San Blas (72) y El Sagrario (63).

Otro dato que llama la atención es el envejecimiento demográfico de los habitantes de Cuenca. Se establece que la edad promedio de la población es de 33 años, siendo superior a la media nacional. El 41 % de los habitantes tiene entre 30 y 64 años y el 10 % corresponde a adultos mayores superando el 50% de la población en edad adulta.

El informe relaciona este fenómeno a los cambios en los proyectos de vida de las generaciones jóvenes y plantea desafíos futuros para los sistemas de cuidado, salud y seguridad social.

Resultados económicos

Sobre la condición social y económica de la población, el informe evidencia que Cuenca presenta niveles de pobreza inferiores al promedio nacional, pero mantiene brechas significativas de desigualdad.

En 2024, la pobreza por ingresos afectó al 4,6 % de la población del cantón, frente al 24,2 % a nivel nacional. Sin embargo, el coeficiente de Gini alcanzó 0,403 que ubica a la ciudad dentro del rango de ‘desigualdad alta’, aunque ligeramente menor que el promedio del país (0,461) .

El análisis de ingresos muestra que el ingreso familiar mensual promedio fue de $ 1.336,60, mientras que la canasta básica se ubicó en $ 833,94, lo que significa que cerca del 62 % del ingreso familiar se invierte en cubrir necesidades básicas.

Además, la brecha entre los extremos de la distribución es marcada: el quintil más rico gana ocho veces más que el quintil más pobre.

El informe también subraya una dimensión territorial de la pobreza. En 2024, 11.119 personas recibieron el Bono de Desarrollo Humano en Cuenca, con una fuerte concentración en parroquias rurales y periurbanas, lo que confirma la persistencia de desigualdades espaciales en el acceso a recursos y oportunidades.

Realidad de la niñez y adolescencia

En este punto, Cuenca registra indicadores más favorables que el promedio nacional. El trabajo infantil, por ejemplo, afectó al 0,6 % de niños y niñas de entre 5 y 14 años, frente al 7 % nacional.

El cantón presenta altos niveles de acceso a la educación, con una cobertura amplia en educación básica y bachillerato, y una fuerte presencia de instituciones de educación superior. Sin embargo, el informe identifica brechas en la calidad educativa, en la permanencia escolar de adolescentes y en el acceso equitativo a recursos educativos entre zonas urbanas y rurales.

Finalmente, el documento plantea que, pese a sus fortalezas en calidad de vida, servicios públicos y percepción de seguridad, Cuenca enfrenta tensiones derivadas del crecimiento urbano, la presión inmobiliaria, la gentrificación y la sostenibilidad ambiental. El informe llama a fortalecer la gobernanza, la equidad y la participación ciudadana.

