Nuevo vestido del Niño Viajero representa la pureza de la virgen María

El traje fue diseñado por dos religiosas del claustro. La imagen lucirá el atuendo el 24 de diciembre

Este 2025 el Niño Viajero lucirá un traje azul con detalles dorados y plateados.

La imagen del Niño Viajero lucirá de azul en la gran pasada del 24 de diciembre. El traje fue presentado de manera oficial desde el patio central del Monasterio del Carmen de la Asunción, en Cuenca, este jueves 11 de diciembre de 2025.

Las religiosas han decidido decorarlo con perlas, brillos y bordar asuncenas y rosas. Todos estos elementos dicen representar la pureza de la madre de Dios y de Jesús en su nacimiento.

Además, se utilizaron hilos dorados y plateados que hacen referencia a la divinidad de Jesús y el aniversario de una de las religiosas que cumple 25 años de vocación dentro del monasterio.

El trabajo de confección tomó a las religiosas aproximadamente tres meses y en el proceso intervinieron dos madres que diseñaron, bordaron y cosieron la pequeña prenda.

El fraile José Luis Auquilla, de los Carmelitas Descalzos, explicó que el proceso de creación del vestuario inicia tras al día siguiente del gran pase y que el primer traje confeccionado por las religiosas data de 1987. Desde entonces se elabora uno cada año.

En 1986, cuando llegó la imagen del Niño Viajero al Monasterio ingreso por el torno y desnudo. La imagen fue entregada a las religiosas para que sean las custodias. Según recuerda una de las madres, ella adoptó al niño que había quedado huérfano tras la muerte del monseñor Miguel Cordero Crespo.

Además, indicó que se suman otros vestuarios que son donados por familias, empresas y congregaciones. El fraile señaló que "no se tiene un estimado del número de trajes que se tiene hasta la actualidad", pero todos reposan en el Monasterio.

Pregón del Niño Viajero

El viernes, 12 de diciembre, se desarrollará el pregón de la fiesta por el Niño Viajero con el pase denominado “Niñez y Juventud en Honor al Niño Viajero”.

Este acto recorrerá la calle Simón Bolívar desde el parque de San Blas hasta el tesoro del Monasterio del Carmen.

Además, del 14 al 22 de diciembre se rezará la novena en el Monasterio del Carmen y al finalizar la jornada se desarrollarán actividades culturales en la plaza de Las Flores.

El 21 de diciembre se efectuará la bendición de la chicha y el pan, y finalmente el 23 será el cambio de padrinos.

