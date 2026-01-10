San Lorenzo rescata el Juego de los Cucuruchos con un pregón

El cantón San Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas, realizó su pregón del Juego de los Cucuruchos, a través del cual resalta un excéntrico personaje mitológico de la cultura afroecuatoriana. Lo hizo mediante una actividad, por el Día de los Reyes Magos, que buscó rescatar y fortalecer la cultura y las tradiciones heredadas de sus ancestros.

Durante el recorrido, coloridas comparsas llenaron las calles de la localidad con la destacada participación de estudiantes de diversas instituciones educativas, quienes demostraron talento, creatividad y amor por sus raíces. La mayoría de los participantes se vistieron de cucuruchos, con sus cuerpos pintados de negro y vestimenta elaborada de hojas de plátano.

El cucurucho representa identidad afroesmeraldeña, mostrando creatividad, humor y tradición. Aparece sobre todo en las festividades para celebrar la vida, la música y el baile.

¿Qué es el día de Reyes Magos?

En Esmeraldas, como en gran parte de Ecuador, el Día de los Reyes Magos se celebra el 6 de enero y marca el final de la temporada navideña. La fecha conmemora la llegada de los Tres Reyes Magos a Belén para entregar regalos al niño Jesús, según la tradición cristiana.

En esta provincia costera, la celebración tiene un carácter religioso y comunitario, mezclando la fe con expresiones culturales locales. Muchas familias asisten a misas especiales en iglesias y capillas, donde se realizan oraciones y bendiciones para los niños y el hogar, manteniendo viva la tradición católica.

