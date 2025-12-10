Expreso
CRISTIAN ZAMORA ALCALDE DE CUENCA
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, inició sus funciones en 2023.ARCHIVO

Denuncia electoral contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se resolverá en 2026

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) reagendó la audiencia de la denuncia de Juan Esteban Guarderas para enero de 2026

El futuro de la denuncia electoral contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por una supuesta infracción se resolverá en 2026. La queja fue presentada por el exconsejero de Participación, Juan Esteban Guarderas.

Zamora es denunciado por presuntamente haber haber incurrido en la infracción electoral grave prevista en el numeral 3 del artículo 278 del Código de la Democracia, referente a que servidores públicos induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral.

De acuerdo con la denuncia de Guarderas, el alcalde Zamora incurrió en esta infracción cuando expresamente y ante los medios de comunicación, mostró su apoyo a la candidatura presidencial de Yaku Pérez.

Audiencia oral única contra Zamora será a inicios de 2026

Aunque inicialmente estaba previsto que la audiencia oral única de pruebas y alegatos sea en agosto de 2025, la misma fue suspendida por una solicitud de pericia  en Comunicación por parte de Juan Esteban Gaurderas para la diligencia. Luego se reprogramó para el 12 de noviembre de 2025, pero la audiencia también se difirió.

Finalmente, el juez de la causa, Patricio Maldonado Benítez, dispuso que se programe la audiencia contra el alcalde Zamora para el 9 de enero de 2026, a las 9:30. La diligencia será de forma presencial en la matriz del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

