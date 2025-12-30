De Noboa a Correa: las frases que encendieron el debate político en Ecuador en 2025

Luisa González y Daniel Noboa compiten por ganar la Presidencia del Ecuador para el período 2025-2029.

Expresiones como “usar ChatGPT para escribir un discurso o incluso para diseñar una Constitución”, “dolarización a la ecuatoriana” o “rana, pero jamás el cartel de los sapos” fueron algunas de las frases que marcaron el debate público y político de 2025.

En medio de campañas electorales, cruces públicos y confrontaciones entre figuras políticas, surgieron frases polémicas que sacudieron el debate nacional y se propagaron con rapidez en redes sociales, hasta convertirse en símbolos de una contienda marcada por la tensión, la ironía y la confrontación discursiva.

Las frases más polémicas del debate 2025

El debate presidencial del 23 de marzo estuvo marcado por señalamientos directos y frases que generaron un fuerte impacto en el electorado, tanto por su contundencia como por la controversia que despertaron.

Durante el intercambio, el presidente Daniel Noboa cuestionó a la candidata correísta Luisa González sobre presuntos casos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa, con referencia a obras en Manabí. Ante estas acusaciones, González respondió con la frase:

"Tu déficit de atención y de comprender lo que otro habla no es mi culpa, queridito. Ten un poco más de nivel y de respeto, que eres presidente de la República"

El comentario provocó una inmediata reacción en redes sociales y, posteriormente, el rechazo de la comunidad “Viviendo y sobreviviendo con TDAH, un día a la vez”, que agrupa a pacientes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). El colectivo exigió disculpas públicas a González por haber utilizado el déficit de atención como descalificativo en un contexto político.

El presidente respondió con ataques directos a la candidata correísta

En medio del enfrentamiento político, Daniel Noboa también lanzó declaraciones contundentes contra la candidata correísta Luisa González. “Después del 13 de abril, cuando esté desocupada, le daremos una beca para que aprenda de Economía”, afirmó el mandatario.

En la misma línea, negó cualquier vínculo de su familia con el programa de alimentación escolar y arremetió contra sectores afines al correísmo. “Las mentiras tienen patas cortas. No tenemos nada que ver la familia Noboa con el desayuno escolar; lo que hicimos fue quitarles el contrato a las mafias, algunas de ellas financistas de la candidata González”, sostuvo.

Las respuestas de Álvarez que desataron la polémica

Otra figura política que se ha destacado por su estilo directo y confrontativo es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien en múltiples ocasiones ha respondido con ironía ante señalamientos y acusaciones.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 16 de septiembre, cuando el legislador Esteban Torres (ADN) cuestionó en el Pleno legislativo el bloqueo al debate sobre la distribución del diésel y aludió al caso Triple A. Aunque no lo mencionó de forma explícita, la referencia fue interpretada como un señalamiento hacia Álvarez.

La reacción del alcalde llegó de manera inmediata a través de sus redes sociales, con una frase que escaló el conflicto:

“Ni siquiera vale la pena contestarle a este mojón en marea…”

El calificativo transformó una insinuación parlamentaria en un enfrentamiento político abierto y directo, amplificado por la viralidad en plataformas digitales.

El nuevo terminal y la polémica declaración de Álvarez

En diciembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a colocarse en el centro de la controversia con un pronunciamiento directo contra la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La disputa surgió por la negativa de la entidad a autorizar el funcionamiento del Terminal Terrestre Municipal Costa, una obra ya terminada y lista para operar.

Durante uno de sus enlaces radiales, Álvarez denunció lo que calificó como trabas burocráticas y lanzó una de las expresiones más fuertes del año:

“No exigen nada, solo es ganas de joder, ganas de que Guayaquil no progrese.”

El alcalde advirtió incluso que, de no existir una respuesta oficial, podría impulsar acciones de presión ciudadana para exigir la habilitación del nuevo terminal.

Del respaldo al enfrentamiento: Correa contra Aguiñaga

Uno de los episodios políticos más comentados de diciembre fue la salida de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, del movimiento Revolución Ciudadana. La ruptura se produjo tras la difusión de un video en sus redes sociales, donde aparecía junto a Lourdes Tibán y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. La publicación generó molestia en el expresidente Rafael Correa, quien decidió retirarle públicamente su respaldo.

Aguiñaga, que ya había anticipado su intención de buscar la reelección en la Prefectura, declaró poco después que estaba evaluando si permanecer en el movimiento que ayudó a fundar. La respuesta de Correa no se hizo esperar: con un tono tajante, le advirtió “con nosotros no cuentes”.

La tensión escaló aún más el 2 de diciembre, cuando el exmandatario recurrió a su estilo habitual en redes sociales. A través de su cuenta en X, Correa lanzó una serie de siete publicaciones cargadas de ironía y críticas dirigidas a Aguiñaga, lo que convirtió la disputa interna en un enfrentamiento público y altamente mediático.

"Marcela querida: Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos”.

“Marcela: No reflexiones NADA. [...] Eres una mujer valiosa, pero con nosotros no cuentes: más vale un gramo de principios que toneladas de trabajo”.

“Marcela ya estaba afuera hace mucho. Llegó la hora del ser o no ser”.

Marcela querida:

Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos.

No te preocupes. Lourdes Tibán ofreció auspiciarte para la reelección.

Un abrazo.

¡Hasta la victoria siempre!✊🏼 pic.twitter.com/kJKlnCUKmE — Rafael Correa (@MashiRafael) December 2, 2025

La frase de Noboa sobre inteligencia artificial que generó polémica

Otra de las frases que desató críticas en 2025 fue una declaración del presidente Daniel Noboa sobre el uso de inteligencia artificial, difundida en redes sociales en la antesala de la consulta popular y referéndum de 2025, cuando se debatía la posibilidad de una nueva Constitución.

Las palabras del mandatario corresponden a su intervención durante la entrega de 10.000 becas de formación en inteligencia artificial, realizada en Cuenca el 31 de octubre de 2025, como parte de un programa impulsado tras el acercamiento entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

La frase sobre ChatGPT que generó polémica

En su discurso, Noboa calificó a la inteligencia artificial como una herramienta “ilimitada” y señaló que puede usarse para tareas sencillas, como escribir discursos, e incluso “para diseñar hasta una Constitución”. Aunque no planteó de forma directa una nueva Carta Magna ni la vinculó a una eventual Asamblea Constituyente, el comentario provocó cuestionamientos por el contexto político en el que fue emitido.

La frase se convirtió en una de las más polémicas del discurso político ecuatoriano en 2025, amplificada por el clima electoral y el debate institucional.

Presidente Daniel Noboa: "ChatGPT la utilizamos para escribir un discurso o para diseñar hasta una constitución”



Necesitan inteligencia artificial porque CARECEN de inteligencia real. pic.twitter.com/kyFIIWF4J1 — Funeraria Alache (@FunerariaAlach) November 6, 2025

Un mensaje en redes que derivó en un nombramiento ministerial

El ingreso de Sade Fritschi al gabinete del presidente Daniel Noboa se convirtió en uno de los episodios más comentados del escenario político ecuatoriano reciente. La actual asambleísta por ADN contó que su llegada al Ejecutivo se dio tras contactar al mandatario a través de Instagram, donde le envió un mensaje de felicitación y, posteriormente, su hoja de vida. En 2023, fue designada ministra del Ambiente, convirtiéndose en la funcionaria más joven en asumir ese cargo en el país

19 de septiembre de 2025.Revisión del informe previo al primer debate sobre el proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana. Foto: Flickr

Fritschi relató que no contaba con el número personal del presidente y que el acercamiento se produjo únicamente por redes sociales.

“Le envié un mensaje, la verdad, no a su número personal porque no lo tenía, sino por Instagram, y le dije: ‘qué increíble, los mejores deseos’”, señaló. Según su testimonio, la respuesta fue directa: “Y me dijo: ‘pásame tu hoja de vida’”.

Del mensaje en Instagram al gabinete presidencial

De acuerdo con la exministra, luego de revisar sus calificaciones académicas y experiencia laboral, Noboa decidió incluirla en su proyecto político.

El caso generó debate por la forma de reclutamiento y abrió cuestionamientos sobre los nuevos canales de acceso al poder. Aunque ya no integra el Ejecutivo, Sade Fritschi continúa en la política como asambleísta por Acción Democrática Nacional (ADN), reflejando nuevas dinámicas de comunicación en la escena política ecuatoriana.

Frases que definieron el tono político del año

Las frases más polémicas del 2025 no solo generaron titulares y reacciones inmediatas, sino que también revelaron el tono confrontativo, digital y emocional que domina la política ecuatoriana actual.

Desde debates presidenciales hasta rupturas partidarias y nombramientos ministeriales, cada expresión dejó huella en la narrativa pública. En un país donde las palabras pueden encender crisis o consolidar liderazgos, el lenguaje político se confirma como un termómetro del poder y la tensión social.

