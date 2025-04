Noboa y González: Frases más polémicas de los candidatos rumbo a la segunda vuelta

La carrera presidencial en Ecuador está lejos de ser una contienda tranquila. Con las elecciones del 13 de abril a la vuelta de la esquina, la campaña en segunda vuelta ha ganado en intensidad desde que inició el domingo 23 de marzo, día que se realizó el último debate entre los candidatos Daniel Noboa y Luisa González.

Durante ese encuentro televisado, que se replicó ampliamente en redes sociales, ambos aspirantes hicieron declaraciones que podrían tener un impacto significativo en la decisión del electorado, debido a su contundencia y controversia, especialmente en temas clave como la dolarización y la gestión gubernamental.

Además, a lo largo de la campaña electoral, en los días siguientes, han concedido entrevistas y realizado declaraciones públicas que no han pasado desapercibidas. Este es un resumen de las frases más polémicas que han mencionado los dos candidatos.

Las frases más polémicas de la campaña

Luisa González:

-"María Beatriz Moreno, presidenta de ADN, está vinculada por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización"

-"Rana, pero jamás el cartel de los sapos"

"No (le daré salvoconducto a Jorge Glas). Lo que haré es cumplir con la Constitución y respetar las leyes, las mismas que tú violas, y por las cuales hoy día estamos aislados del mundo"

-¡Separe a su familia del poder! Le va a cobrar los 94 millones de dólares que le debe al SRI?

La candidata del correísmo, Luisa González, durante la campaña electoral. TOMADO DEL FACEBOOK DE LUISA GONZÁLEZ

-"Se fue a Estados Unidos a tomarse una foto con Trump, regresa y dice que no estamos en la lista de deportados y siguen llegando aviones. Regresa y nos clavan aranceles, nos va peor. No se hubiera ido mejor"

-"¿Quién pone en riesgo la dolarización? Este gobierno: menos inversión, más fuga de capitales y exportaciones en caída"

-"Necesito reconocer al gobierno de Nicolás Maduro para devolver a los venezolanos que tú permitiste entrar de manera desordenada a mi país"

-"Es una frase del mejor ecuatoriano de todos los tiempos: Eloy Alfaro, y es manabita (Hasta la victoria siempre)"

-"Usted no sabe lo que es la gestión pública, y parece que tampoco de gestión privada porque nunca se encargó de las empresas de su padre"

-"Le invito a que llamemos que nos hagan una prueba antidoping al salir"

-"Yo misma expulsé a Ronny Aleaga de la Revolución Ciudadana"

-"Tu déficit de atención y de comprender lo que otro habla no es mi culpa, queridito. Ten un poco más de nivel y de respeto, que eres presidente de la República"

"¿Es o no Petronoboa de tu hermano, que hace poco huyó del país?"

“¿Usted es o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en los años 20, 22 y 24?”

Daniel Noboa

"Prefiero eso (que me digan de cartón) a la Rana René. La gente tiene el cartón por cariño, pero lo de la rana René lo dicen con desprecio"

"Jamás has generado tú un empleo, jamás has ayudado verdaderamente a una familia. Lo único relevante que has hecho aquí fue algo negativo, que es quitarle a muchas personas su jubilación"

"Le afecta al mundo (imposición de aranceles por parte de Estados Unidos) porque cambia un poco las reglas del juego, pero dentro de eso Ecuador termina siendo de los mejores parados"

El presidente candidato Daniel Noboa mantuvo una reunión con jóvenes cuencanos en una cafetería exclusiva del centro de la ciudad. Tomada de Faceook

"Aquiles (Álvarez, alcalde de Guayaquil) es uno de los más interesados en financiar su campaña porque sabe que el verdadero traficante de combustibles es él"

"¿Por qué PDV le paga a Heriberto Glas y Rafael Correa? ¿Acaso son ustedes empleados de Maduro? ¿Son personas financiadas por el régimen de Maduro?"

"Después del 13 de abril que va a estar desocupada, le daremos una beca para que aprenda de Economía"

“Tenía que mostrar la verdadera cara de la candidata presidencial, y no lo podía hacer alterándome”

“Yo no podía quedar como el violentador, y que todo lo que ha dicho durante cuatro meses hubiera parecido cierto. Tuve que aguantarme para mostrar la verdadera cara de Luisa”

“Me quería apuñalar con esa pluma, histérica, y me miraba con esa cara de que ya algo me iba a lanzar"

"Las mentiras tienen patas cortas, no tenemos nada que ver la familia Noboa en el desayuno escolar, lo que hicimos fue quitarles (el contrato) a las mafias, algunas que son financistas de la candidata González"

Estas frases no solo han sido el centro de la atención mediática, sino que también han logrado atraer la atención de una población ecuatoriana cada vez más dividida. Las acusaciones mutuas de corrupción, fallos de política económica y hasta de relaciones con regímenes extranjeros han puesto en evidencia la tensión que define esta ajustada segunda vuelta presidencial que se desarrollará este domingo 13 de abril.

