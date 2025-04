Elecciones Ecuador 2025: Candidatos dejan de lado a indecisos a días del balotaje

La campaña electoral entra en su recta final, y el peso del voto indeciso podría ser decisivo en una contienda marcada por un margen muy estrecho entre el presidente-candidato Daniel Noboa y Luisa González.

El pasado 1 de abril, Noboa envió un mensaje directo a quienes aún no han definido su voto o consideran votar nulo o blanco. “Que se responsabilicen de la situación actual. Es una situación crítica y un momento histórico. Hay que tomar una postura”, expresó. Pero fue más allá. También señaló que votar nulo o blanco es una postura cómoda: “Alzar las manos y decir a mí no me gusta lo uno ni lo otro. Después menos les va a gustar el resultado”.

Antes, el 31 de marzo, Noboa había apelado al sentimiento patriótico al publicar una carta en la que instó a “poner al Ecuador por delante de todo”, describiendo el momento como decisivo para el país.

Por su parte, Luisa González ha centrado su discurso en la unidad, especialmente tras su acuerdo con Pachakutik. El pasado 3 de abril, en su cuenta de X (antes Twitter), escribió: “Somos un país diverso y hoy, con la fuerza y riqueza milenaria de nuestros pueblos y nuestras tierras, nos dirigimos a un momento histórico: la unidad del pueblo ecuatoriano”.

Para el analista político Daniel Crespo, las campañas de ambos candidatos no evidencian una estrategia clara para atraer al electorado indeciso. En su criterio, la polarización presente desde la primera vuelta se mantiene intacta, y la división entre correísmo y anticorreísmo sigue siendo el eje central de ambas campañas.

Un acuerdo en Tixán es un gesto

La consultora política Grace Jiménez, por su parte, señala que el peso de la votación recaerá principalmente en el voto nulo y blanco. En este escenario, advierte que las candidaturas deben ofrecer razones concretas para que ese segmento del electorado se incline por alguno.

El voto nulo se ha mantenido constante en los últimos tres procesos presidenciales, sin tendencia a la baja. La única excepción fue en la segunda vuelta de 2021, cuando se enfrentaron Guillermo Lasso (CREO) y Andrés Arauz (RC), y el voto nulo alcanzó el 16 %, una cifra que se convirtió en histórica.

En cuanto a señales de apertura a los votos que no lograron en primera vuelta, Crespo identifica un ligero gesto en el acuerdo firmado por González con Pachakutik el pasado 30 de marzo en Tixán, Chimborazo. Allí, la candidata y el coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, firmaron un pacto con 25 puntos programáticos. “Ha sido la muestra más evidente. Es un intento de apertura para sacar los votos que no tuvo en la primera vuelta”, sostiene Crespo. En contraste, considera que, del lado de Noboa, no existe una estrategia visible para captar los votos que dejaron candidatos como Henry Cucalón, Andrea González o Francesco Tabacchi.

Un elemento clave que resalta Crespo es el llamado voto vergonzante: ciudadanos que ya tienen decidido su voto, pero que no lo expresan abiertamente, lo que podría llevar a una subestimación de apoyos reales en las encuestas.

Jiménez concluye que, en una campaña marcada por la polarización, los candidatos deberían dejar de lado los mensajes centrados únicamente en el miedo y apostar por un discurso que apele a la esperanza. “Ese segmento del electorado busca certezas y, ante todo, un proyecto de país”, afirma.

Comicios. La segunda vuelta programada para el próximo 13 de abril definirá quién ocupará el sillón de Carondelet por cuatro años.

