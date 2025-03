Propuesta correísta vs. Decreto 565: ¿qué pasa con la dolarización en Ecuador? 

El Decreto Ejecutivo 565 fue emitido este martes 18 de marzo con el objetivo de ratificar al dólar estadounidense como el único medio de pago oficial en Ecuador, una decisión que surgió tras el debate generado en torno a una “dolarización a la ecuatoriana”.

Las declaraciones de la asambleísta correísta Paola Cabezas, quien afirmó que “hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros”, provocaron controversia y diversas reacciones en la palestra pública.

La CORREÍSTA Paola Cabezas se desbocó en el tema de la dolarización.

Si logran gobernar otra vez el país, reemplazarán los dólares por ECUADÓLARES.

El Socialismo del Siglo 21 ya tiene lista la ROCKOLA con sus principales éxitos en la región: ‘Amor a la mexicana’, ‘Dolarización a… pic.twitter.com/zhZdOJ4Vpg — juan xavier benedeti (@jxbenedeti) March 16, 2025

En entrevista a Diario EXPRESO, el analista económico Jorge Calderón fue enfático al señalar que esta propuesta representa un riesgo para la estabilidad monetaria del país. “El proceso de dolarización o de asumir una moneda extranjera como medio de pago involucra ser muy estrictos. Es decir, que es únicamente esa moneda la que puede circular, incluso en sus denominaciones inferiores, como los centavos”.

Siempre desde la vertiente correísta ha estado esa necesidad imperiosa de gastar más en lo que se debe. Jorge Calderón Analista económico

La principal preocupación, según el economista, es que la llamada “dolarización a la ecuatoriana” que abordaría el correísmo busca una vía para poder gastar más allá de lo permitido por un sistema que impone disciplina fiscal. “Siempre desde la vertiente correísta ha estado esa necesidad imperiosa de gastar más en lo que se debe", sentenció Calderón.

Durante el gobierno de Rafael Correa, recordó Calderón, el gasto público creció de manera desmedida, superando los límites de endeudamiento establecidos (40% del PIB). “Ni habernos endeudado tanto, ni haber tenido excedentes petroleros, ni una recaudación tributaria en gran magnitud les fue suficiente para habernos dejado con una deuda de más de 60 mil millones”, subrayó.

Para el analista económico, plantear la creación de un sistema paralelo de pagos o una moneda electrónica es una manera encubierta de romper las reglas. “Esto genera inestabilidad para el dólar", recalca.

Y agrega: "Porque como hay esas 'líneas pequeñas' que podrían estar en una normativa que permita eso, por ahí podría un potencial gobierno correísta ver las formas para gastar más y después acusar a la dolarización de que no fue el modelo perfecto y salir de un esquema monetario que nos ha dado estabilidad y tranquilidad en sus ya 25 años", indicó.

Calderón dio un ejemplos fallido sobre esta idea: el caso de Argentina, que intentó mantener una convertibilidad entre el peso y el dólar, pero fracasó debido al mal manejo de la política monetaria. “No fue un problema de la convertibilidad en sí, sino por el mal manejo de la política monetaria que tuvo entonces”, explicó Calderón.

Es un tema más político-electoral sacar ese decreto antes que una medida definitiva. Jorge Calderón Analista económico

¿El decreto de Noboa blinda a la dolarización?

El decreto de Noboa no es suficiente, advierte Calderón. “Así como yo puedo emitir un decreto declarando que es la moneda legal, puede venir otro gobierno y decir: 'no, el dólar no es la moneda nacional' (...) sin duda, creería yo que es un tema más político-electoral sacar ese decreto antes que una medida definitiva".

Calderón sugiere como alternativa para fortalecer la dolarización eliminar el Banco Central. "Debemos generar mejores condiciones para la inversión extranjera, que se potencie más el intercambio comercial, es decir, las exportaciones, porque esa es la forma que el dólar gana fuerza y genera mucha más confianza de la que ahora tenemos", concluyó.

