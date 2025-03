¿Estrategia o necesidad? El impacto del decreto 565 sobre la dolarización en Ecuador

Luego del traspié de la asambleísta correísta Paola Cabezas, en una entrevista televisiva, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 565, que ratifica al dólar como unidad monetaria y único medio de pago oficial en Ecuador. Para un economista y dos politólogos, se trata de una medida que se enmarca en el campo electoral. No tiene ningún peso en la política monetaria, comentan.

Economista: "No depende de la voluntad política sino de los resultados económicos"

Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, afirma que el decreto 565 tiene peso político. "Se enmarca en la época electoral. Previo a las elecciones presidenciales surge el fantasma de la desdolarización. Y lamentablemente los que hablan de defender o fortalecer no entienden cómo funciona".

Salvador recuerda que el dólar se adoptó de manera oficial en Ecuador, el 9 de enero del 2000, en reemplazo del sucre. "Se abandonó la soberanía monetaria y obviamente no depende de la voluntad política sino de los resultados económicos. Si pongo en un decreto que se generará empleo, no se generará; el papel aguanta todo, hay que romper estos relatos".

El economista remarca que Ecuador está en un sistema de reserva fraccionaria, por lo que en la práctica, el dinero es endógeno. "Quiere decir que se crea y expande desde el ejercicio financiero de la propia economía en respuesta a la demanda de créditos".

Si todos los cuentahorristas quisieran retirar todo el dinero, ningún banco tendría el dinero físico para devolvérselos, subraya Juan Carlos Salvador. "La liquidez total es de 88.000 millones de dólares; tenemos el 23% de dinero físico".

La mirada política: "Existe un uso electoral del miedo a la desdolarización"

Santiago Cahuasquí, politólogo, anota que "existe un uso electoral del miedo a la desdolarización por parte del presidente Noboa". Le parece que apelar al miedo de perder la dolarización es una estrategia efectiva para movilizar votantes. Esta narrativa, "polariza el debate y posiciona al candidato como un 'protector' del dólar".

Para Cahuasquí, Noboa busca consolidar más apoyo al presentarse como garante de la estabilidad económica, cuando en la práctica no existe una amenaza real o inminente a la dolarización.

"El decreto ejecutivo 565, lejos de ser una necesidad técnica, es una estrategia política electoral para fortalecer su candidatura y captar votos mediante el uso del miedo y la estabilidad económica como bandera.".

"Todo debe leerse sobre la dinámica electoral"

El analista político Wladimir Sierra señala que toda acción de la Revolución Ciudadana y del Gobierno debe leerse dentro de la dinámica electoral, en estos meses. "Si no estuviéramos tan cerca de un proceso electoral, nada de eso se haría. No solo respecto a la política monetaria sino a las acciones en torno a la seguridad, educación. De un lado y otro se enfocan en obtener votos y desprestigiar al adversario. Pero un tema muy sensible es la política monetaria".

