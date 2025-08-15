¿Cómo avanza el plan de eficiencia administrativa de Noboa? Esto se sabe

El presidente dispuso fusiones y traslados ministeriales como parte de su plan de eficiencia estatal

El presidente Daniel Noboa emitió este 15 de agosto de 2025 varios decretos ejecutivos para continuar con el Plan de Eficiencia Administrativa. La información fue publicada por la cuenta oficial de la Presidencia en X.

Los decretos disponen fusiones, traslados y adscripciones de ministerios e instituciones, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 60 de julio pasado. La medida busca simplificar el aparato estatal y optimizar recursos.

Fusiones ministeriales anunciadas

El Ministerio de Gobierno absorberá al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, manteniendo su actual denominación.

Corte suspende artículos clave de la Ley de Inteligencia: ¿Cuáles son y por qué? Leer más

El Ministerio de Educación absorberá al Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Secretaría de Educación Superior y el Ministerio del Deporte. Su nuevo nombre será Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas incorporará al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. La nueva denominación será Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica se fusionará con el Ministerio de Energía y Minas, pasando a llamarse Ministerio de Ambiente y Energía.

Otros cambios institucionales

El Ministerio de Turismo será absorbido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Su nuevo nombre será Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El Viceministerio de Acuacultura y Pesca se trasladará al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que pasará a llamarse Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social absorberá a la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y será renombrado como Ministerio de Desarrollo Humano.

Alondra Santiago acusa a Marcela Aguiñaga de alinearse a Gobierno de Noboa: ¿Por qué? Leer más

Reestructuración en planificación y seguridad

La Secretaría Nacional de Planificación se fusionará con la Presidencia de la República, integrándose a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete. Su nuevo nombre será Secretaría General de la Administración Pública y Planificación.

La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares será absorbida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores se adscribirá al Ministerio del Interior.

Otras adscripciones y objetivos del plan

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 también se adscribirá al Ministerio del Interior.

Según la Presidencia, estas medidas permitirán modernizar procesos, garantizar el uso adecuado de recursos y mantener la atención a la ciudadanía sin interrupciones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.