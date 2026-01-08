Agricultores entran con tractores a París en protesta contra el acuerdo UE-Mercosur

El campo francés irrumpe en la ciudad contra un acuerdo que, advierten, hace inviable el futuro de las nuevas generaciones

Agricultores galos protestan, junto al Arco del Triunfo de París este jueves, en contra del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur.

Los agricultores franceses irrumpieron este jueves, 8 de enero de 2026, en París a bordo de tractores para protestar contra la posible firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur pese a las advertencias del gobierno, que calificó la acción de "ilegal".

El Consejo de la UE podría adoptar el viernes el acuerdo comercial negociado desde 1999 con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pese al rechazo de Francia, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmarlo el lunes.

Este tratado crearía el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero el sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos y maquinaria europea al Mercosur.

"Ya no habrá que pensar que nuestros jóvenes se instalen [en las explotaciones], porque ya no será viable", aseguró Pascal, un ganadero del centro de Francia, en referencia a las normas de producción en el Mercosur, vistas como menos restrictivas y más competitivas.

Tractores bajo la Torre Eiffel

A llamado de la Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola y conocido por sus acciones fuertes, convoyes de agricultores entraron de madrugada en París a bordo de sus tractores para protestar ante emblemáticos monumentos como la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo.

Su objetivo era reunirse con los presidentes de la Asamblea Nacional (cámara baja), Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, pese a que el miércoles por la noche las autoridades prohibieron el acceso de tractores a varias zonas de París, como las del Parlamento.

"No estamos aquí para causar problemas", dijo Damien Cornier, un agricultor de 49 años del noroeste de Francia. "Sólo queremos trabajar y ganarnos la vida con nuestra profesión", agregó este productor de remolacha azucarera.

Tanto Braun-Pivet, que fue abucheada por los agricultores, como Larcher empezaron en la tarde a reunirse con representantes de los principales sindicatos agrícolas. Diputados e incluso la ministra de Agricultura, Annie Genevard, también conversaron con los manifestantes.

Agricultores franceses bloquean las calles con tractores cerca de la Torre Eiffel durante una manifestación. EFE

Acción "ilegal"

Desde el invierno boreal de 2024, los agricultores llevan a cabo protestas cada año, aprovechando el menor trabajo en el campo en esta estación fría, para reclamar un alivio de las normas de producción y que se simplifiquen los trámites administrativos.

A estos reclamos se suma en esta ocasión la gestión por parte del Estado de la dermatosis nodular bovina, una enfermedad animal. El gobierno impuso el sacrificio de una vacada cuando se confirma un caso positivo y se opone a una vacunación a nivel nacional.

La nueva jornada de protestas comenzó con tensión. Algunos agricultores lograron esquivar los controles instalados por las fuerzas de seguridad para evitar su entrada en París y la vocera del gobierno, Maud Bregeon, calificó su acción de "ilegal".

Unos 46 tractores se encuentran en la capital y 63 en las afueras, así como 670 manifestantes, según el último balance del Ministerio del Interior. Según una fuente cercana, numerosos tractores fueron bloqueados en la región de París y llevados al depósito.

Sin embargo, no son las únicas protestas en Francia de este simbólico sector. Los agricultores, especialmente de la Coordinación Rural, bloquean carreteras en el suroeste y este del país, así como depósitos de combustible.

Respecto al Mercosur, el gobierno enfrenta además la presión de toda la clase política, opuesta a este tratado de libre comercio. El líder conservador, Bruno Retailleau, amenazó el miércoles con una "moción de censura" si Francia dice sí al Mercosur.

Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, logró bloquear la firma del acuerdo en diciembre, gracias al apoyo clave de Italia, Roma podría dar ahora su visto bueno tras nuevas concesiones de Bruselas a los agricultores europeos.

La FNSEA, primer sindicato agrícola francés, anunció una manifestación el 20 de enero en Estrasburgo, donde se sitúa una de las sedes del Parlamento Europeo, si se firma el acuerdo UE-Mercosur.

Irlanda indicó este jueves que votará en contra. Aunque el ministro francés de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, dijo que Francia debería también votar en contra, París todavía no confirmó el sentido de su voto final.

