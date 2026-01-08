Expreso
Arsenal
La Premier League es liderada por un Arsenal que no promete ceder terreno en su camino al título.Cortesía

Arsenal vs. Liverpool EN VIVO: alineaciones, canal y cómo ver | Premier League

El líder del torneo recibe a un Liverpool urgido de victoria. El duelo cerrará la fecha 21 de la Premier League

Arsenal y Liverpool bajan al ritmo de la Premier League para cerrar la fecha 21 con fútbol, presión y espectáculo asegurado. Londres se paraliza, el Emirates vibra y el título empieza a marcar el compás en una jornada de voltaje.

El Arsenal de Mikel Arteta lidera sin oposición la tabla con 48 puntos y un partido menos. Juega con convicción y hambre de gloria, convencido de que esta temporada el trofeo baila únicamente al ritmo gunner en Inglaterra.

Liverpool llega cuarto con 34 puntos y la misión clara: sostener zona de Champions League. El equipo de Arne Slot necesita romper dos empates seguidos, subir el volumen competitivo y reencontrarse con la victoria para no perder el paso en Londres hoy mismo.

Liverpool
Virgil van Dijk (c-d) comandará la defensa del Liverpool.Cortesía

El choque se jugará en el Emirates Stadium, escenario de noches eléctricas y goles con sabor a fiesta. El árbitro Anthony Taylor impartirá justicia en un partido que promete intensidad, ritmo alto y emociones constantes, como pista llena cuando suena el himno inicial del fútbol.

Alineaciones posibles del partido de Premier League hoy

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Odergaard, Rice; Saka, Trossard, Gyokeres.

Liverpool: Allison; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.

Detalles para ver EN VIVO Arsenal vs. Liverpool

¿Fecha? jueves 8 de enero de 2026

¿Horario? 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? Emirates Stadium, Londres

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN y Disney Plus

