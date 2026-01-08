Arsenal vs. Liverpool EN VIVO: alineaciones, canal y cómo ver | Premier League

El líder del torneo recibe a un Liverpool urgido de victoria. El duelo cerrará la fecha 21 de la Premier League

La Premier League es liderada por un Arsenal que no promete ceder terreno en su camino al título.

Arsenal y Liverpool bajan al ritmo de la Premier League para cerrar la fecha 21 con fútbol, presión y espectáculo asegurado. Londres se paraliza, el Emirates vibra y el título empieza a marcar el compás en una jornada de voltaje.

El Arsenal de Mikel Arteta lidera sin oposición la tabla con 48 puntos y un partido menos. Juega con convicción y hambre de gloria, convencido de que esta temporada el trofeo baila únicamente al ritmo gunner en Inglaterra.

Liverpool llega cuarto con 34 puntos y la misión clara: sostener zona de Champions League. El equipo de Arne Slot necesita romper dos empates seguidos, subir el volumen competitivo y reencontrarse con la victoria para no perder el paso en Londres hoy mismo.

Virgil van Dijk (c-d) comandará la defensa del Liverpool. Cortesía

El choque se jugará en el Emirates Stadium, escenario de noches eléctricas y goles con sabor a fiesta. El árbitro Anthony Taylor impartirá justicia en un partido que promete intensidad, ritmo alto y emociones constantes, como pista llena cuando suena el himno inicial del fútbol.

Alineaciones posibles del partido de Premier League hoy

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Odergaard, Rice; Saka, Trossard, Gyokeres.

Liverpool: Allison; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz; Gakpo.

Detalles para ver EN VIVO Arsenal vs. Liverpool

¿Fecha? jueves 8 de enero de 2026

¿Horario? 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? Emirates Stadium, Londres

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN y Disney Plus

