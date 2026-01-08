Muerte de mujer en operativo del ICE enciende nuevas protestas en Mineápolis

Videos contradicen la versión federal de “disparos defensivos” y reaviva el rechazo a las tácticas de la policía migratoria

Oficiales federales repelen a manifestantes luego de que estallara un enfrentamiento afuera de un Edificio en Fort Snelling, Minnesota, EE. UU., el 8 de enero de 2026.

La ciudad estadounidense de Mineápolis se prepara para de nuevas manifestaciones este jueves contra la policía migratoria, tras la muerte a tiros de una mujer el miércoles, 7 de enero de 2026, durante un operativo, un hecho que desató la indignación de los residentes locales.

La mujer, identificada por medios locales como Renee Nicole Good, de 37 años, murió tras recibir varios disparos a quemarropa cuando aparentemente intentaba alejarse en su vehículo de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes se encontraban junto a su auto y afirmaron que les bloqueaba el paso.

Las imágenes del incidente muestran a un agente de ICE enmascarado intentando abrir la puerta del auto de la mujer, que intenta alejarse antes de que otro agente enmascarado disparara tres veces de frente contra la SUV Honda Pilot.

El vehículo perdió entonces el control y chocó contra otros autos estacionados, mientras los horrorizados transeúntes lanzaban insultos a los agentes federales.

Macabra escena

Su cuerpo ensangrentado se ve luego desplomado en el vehículo siniestrado.

Uno de los testigos del hecho, Brandon Hewitt, dijo a la cadena MS NOW que escuchó "tres disparos" y que "grabé muchos videos de cómo llevaban el cuerpo a la ambulancia".

Aniversario del asalto al Capitolio de EE.UU. muestra a un país dividido Leer más

Otro testigo entrevistado por la cadena local FOX9 describió una escena macabra.

"La pasajera que sobrevivió salió del coche cubierto de sangre", dijo el testigo, quien también aseguró que un hombre que se identificó como médico intentó acercarse a Good para auxiliarla, pero los agentes del ICE lo impidieron.

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija "probablemente estaba aterrada" al momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE.

Good era una madre, poeta y amante del cine, según medios estadounidenses. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia.

El gobierno del presidente Donald Trump se apresuró a afirmar que Good había intentado matar a los agentes atropellándolos, una postura que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó de "mierda", y pidió al ICE abandonar la ciudad.

El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por Trump contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota.

VIDEO | Polémica en EE.UU. después de que un agente del servicio de inmigración y aduanas de EEUU (ICE) matase a una mujer durante una operación en Mineápolis (Minnesota, EEUU). pic.twitter.com/cuvziOb7dP — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 8, 2026

Miles de manifestantes salieron a las gélidas calles de Mineápolis tras el tiroteo, portando carteles que decían "Fuera ICE de MPLS", una abreviatura común de la ciudad.

Según el periódico Minnesota Star Tribune, manifestantes convocaron varias protestas similares contra ICE este jueves, frente a un edificio del gobierno federal y en otros puntos de la ciudad.

Los agentes del ICE han recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una fuerza paramilitar a las órdenes de Trump.

Terrorismo interno o propaganda

La decisión ha provocado críticas de quienes afirman que los agentes en el terreno no han sido debidamente entrenados.

Juez en Nueva York autoriza atención médica para Nicolás Maduro y Cilia Flores Leer más

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés), Kristi Noem, dijo que "cualquier pérdida de vida es una tragedia", pero calificó el incidente de "terrorismo interno" y afirmó que la víctima "había estado acosando y obstaculizando el trabajo [de ICE] durante todo el día".

RELACIONADAS Defensa Civil de Gaza suspende emergencias por falta total de combustible

En su cuenta de X, el DHS afirmó que la víctima había intentado atropellar a un agente y que este hizo "disparos defensivos". Trump también dijo que el agente disparó "en defensa propia".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la respuesta de la Casa Blanca como "propaganda" y prometió una investigación "completa, justa y rápida".

Las redadas ordenadas por el gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.

El agente que le disparó a Good supuestamente había sido embestido y arrastrado en una carretera por un manifestante contra el ICE, en un incidente registrado el pasado mes de junio, según Noem.

Trump ha convertido la prevención de la migración ilegal y la expulsión de los migrantes indocumentados en prioridades de su segundo mandato.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que se habían desplegado hasta 2.000 agentes en Mineápolis y sus alrededores para llevar a cabo redadas tras varias denuncias contra migrantes somalíes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!