Aniversario del asalto al Capitolio de EE.UU. muestra a un país dividido

Líderes demócratas alertan que perdonar a insurrectos normaliza la violencia. Seguidores de Trump protestan por "justicia"

Indultados por los disturbios y sus simpatizantes se congregan en la explanada, frente a la Casa Blanca, en Washington, el 6 de enero de 2026.

Estados Unidos recuerda el martes, 6 de enero de 2026, el quinto aniversario del asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores de Donald Trump, que mostró la grieta social existente en el país y no ha hecho más que acrecentarse desde entonces.

"Hace cinco años, una turba violenta atacó brutalmente el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Su misión era anular unas elecciones libres y justas. Nunca permitiremos que los extremistas encubran su traición", publicó en X el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Instados por Trump, miles de sus seguidores se reunieron el 6 de enero de 2021 en Washington para protestar contra la certificación del ganador de las presidenciales, el demócrata Joe Biden, quien le arrebató al republicano su deseo de conseguir la reelección.

La turba llegó hasta el Capitolio, donde rompieron ventanas y puertas, saquearon oficinas y obligaron a los legisladores a huir, lo que detuvo por unas horas la sesión de confirmación.

Los demócratas de la Cámara de Representantes convocaron para este martes una audiencia no oficial en la que participaron policías, antiguos legisladores y civiles que vivieron el asalto en primera persona.

Posteriormente, realizaron una vigilia con velas a la que se unieron familiares de cinco policías, cuyas muertes ese día y en los días posteriores han sido vinculadas directa o indirectamente a la violencia del 6 de enero.

"Mientras Donald Trump indulta a los insurrectos, deja que quienes atacan a nuestros agentes de policía queden en libertad, nosotros estamos aquí junto a nuestros equipos de emergencia", dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.

"Nos aseguraremos de que sus sacrificios de ese día nunca sean olvidados, ni tampoco olvidaremos jamás las vidas de quienes perdimos" en el ataque, añadió.

Muchos de los que participaron en la investigación original afirman que el objetivo no es buscar culpables, sino evitar que se olvide lo sucedido, sobre todo después de que Trump volviera a la presidencia e indultara a casi todos los condenados por el ataque.

Normalizar la violencia

Los demócratas han publicado un informe en el que documentan las acusaciones de nuevos delitos cometidos por los indultados por Trump, y advierten que el perdón concedido por el presidente ayuda a normalizar la violencia.

Fuera del Capitolio, también este martes, seguidores de Trump, encabezados por figuras del grupo de extrema derecha Proud Boys, marcharon por el camino que hizo la turba de asaltantes hace cinco años.

Unos 200 manifestantes -una fracción de la asistencia de hace cinco años- se pusieron las características gorras rojas de Trump con el lema "Make America Great Again" y agitaron pancartas que exigían "justicia para los del 6 de enero".

Tami Jackson, que voló desde Texas, dijo que estaba manifestándose "en recuerdo de las personas que perdieron la vida ese día", mientras que su esposo Brian calificó a algunos de los alborotadores de "mártires".

Uno de los promotores de la marcha es el exlíder del grupo, Enrique Tarrio, indultado por Trump cuando cumplía una pena de 22 años de cárcel por conspiración sediciosa.

Tarrio dijo este martes a la AFP que se siente "aún más orgulloso" de ser miembro del grupo tras el perdón de Trump.

Los organizadores aseguran que la marcha tiene como fin rendir homenaje a los muertos en el asalto, así como protestar por la violencia policial que sufrieron y denunciar que fueron enjuiciados por motivos políticos.

Audiencia desestimada

El punto de tensión entre los dos bandos es el papel de Trump en el ataque. Los demócratas afirman que el presidente incitó a la turba a llevar a cabo el asalto. Mientras que los republicanos rechazan esa opinión y, en cambio, citan fallos de seguridad y critican al Departamento de Justicia.

Los líderes republicanos han desestimado la audiencia del martes por considerarla partidista y han mostrado poco interés en realizar una conmemoración formal.

El legislador republicano Barry Loudermilk ha argumentado que el 6 de enero se ha utilizado para promover una narrativa política contra Trump y sus aliados.

El exfiscal especial Jack Smith afirmó que el ataque no hubiera ocurrido sin la mano de Trump, pero abandonó el caso cuando el republicano logró la reelección en 2024, en línea con la política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar a un presidente en funciones.

Trump fue llevado a un juicio político poco después de los disturbios por la Cámara de Representantes controlada entonces por los demócratas, pero fue absuelto por el Senado, dirigido por sus republicanos.

