Terremoto de magnitud 6,2 sacude Japón, sin riesgo de tsunami ni daños importantes

Una linterna de piedra frente a la puerta torii del Santuario Hirahama Hachimangu se derrumbó en Shimane, oeste de Japón, el 6 de enero de 2026.

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la costa oeste de Japón este martes, 6 de enero de 2026, informó el servicio meteorológico local, sin que se emitiera alerta de tsunami ni se registraran daños importantes.

El sismo se registró a las 10H18 locales (01H18 GMT) en la prefectura de Shimane, según la Agencia Meteorológica de Japón, que precisó que la región fue afectada poco después por réplicas más débiles de magnitudes 4,5, 5,1 y 3,8.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos registró una magnitud ligeramente inferior, de 5,8, que luego rebajó a 5,7.

El primer movimiento telúrico alcanzó una intensidad superior a cinco en la escala japonesa de Shindo en la ciudad occidental de Yasugi.

Imágenes difundidas por la cadena NHK de la ciudad de Matsue, cercana al epicentro, mostraban a personas que habían evacuado los edificios y se habían reunido en las calles, pero no se apreciaban daños aparentes.

Según esa estación de televisión, los bomberos de Matsue recibieron llamadas de emergencia para atender a heridos, sin dar más detalles.

Citada por la NHK, la empresa Chugoku Electric Power, que gestiona la central nuclear de Shimane, afirmó no haber detectado ninguna anomalía a las 10H45 locales.

Ejército evalúa daños

Parte de la red de trenes bala Shinkansen se suspendió debido a un corte de energía, informó la operadora JR West. No está claro si la decisión está relacionada con los terremotos.

El ejército japonés informó que lleva a cabo una evaluación aérea de los daños y que estableció una oficina de enlace para la respuesta a desastres.

"El gobierno está recopilando información sobre los daños (...) Las personas que se encuentran en las regiones afectadas por fuertes temblores deben seguir estando atentas a la posibilidad de que se produzcan más terremotos de la misma intensidad", aseguró la primera ministra Sanae Takaichi.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "Anillo de Fuego" del Pacífico y es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo.

El archipiélago, donde viven alrededor de 125 millones de personas, sufre alrededor de 1.500 sismos al año. La mayoría de ellos son de una intensidad leve.

El país sigue traumatizado por el terremoto de magnitud 9,0 de marzo de 2011, que provocó un tsunami y causó unas 18.500 muertes o desaparecidos. Ese temblor se produjo en la costa pacífica de Japón, a lo largo de la fosa de Nankai.

