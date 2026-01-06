Récord en Tokio: atún de 243 kilos se vendió por millones de dólares en subasta

Kiyoshi Kimura, dueño de una cadena de sushi en Tokio, fue quien compró este atún rojo gigante.

Kiyoshi Kimura antes de cortar un atún rojo de 243 kilogramos que adquirió por 2.8 millones de euros.

El dueño de una cadena de sushi en Tokio logró un récord al comprar un atún rojo gigante por una cantidad millonaria. Es que Kiyoshi Kimura, presidente de la cadena japonesa de sushi Sushi-Zanmai, ganó una subasta por un atún de 243 kilogramos de peso.

Kimura logró este hito en la tradicional primera subasta del año en la lonja de Toyosu de Tokio. En total desembolsó 510,3 millones de yenes (3,262,464.25 millones de dólares). Siendo el pez mejor pagado desde que se cancelara 1,81 millones de euros (2,119 millones de dólares) por uno en 2019.

"Cuando vi el atún, no pude evitar comprarlo. Me sorprendió un poco el precio, pero quiero que la mayor cantidad posible de personas disfruten de este atún", expresó Kimura Miyoshi en declaraciones recogidas por NHK.

El atún rojo fue capturado en la ciudad de Oma, en la prefectura de Aomori. Lo curioso es que fue menos pesado que el que se subastó el año pasado (pesó 276 kilos) y por ese solo se pagó 207 millones de yenes (unos 1,323 millones de dólares). Es decir, casi dos millones de dólares menos.

El ganador de la subasta sí dijo que esperaba pagar menos. Pero confesó a los periodistas que "el precio se disparó en un abrir y cerrar de ojos". También destacó el aspecto del atún rojo "cuando veo un atún con buen aspecto no me puedo resistir… aún no lo he probado, pero tiene que estar delicioso", sentenció.

¿Desde cuándo se hace el registro de esta subasta?

Aunque tiene más años, esta subasta, que se realiza en Tokio a comienzos de cada año, lleva el registro de sus ventas desde 1999. Por lo que este atún rojo es el más caro en 27 años. Hay que recordar que para esta subasta envían peces desde todos los puertos de Japón.

