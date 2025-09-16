Dictamen de EE.UU. restringirá parte de las pesquerías ecuatorianas a partir de 2026

Dictamen emitido por la Administración Nacional Oceánica de EE.UU. trae restricciones a la exportación pesquera de Ecuador

A partir del 1 de enero de 2026, Ecuador no podrá exportar atún capturado por ciertas embarcaciones al mercado estadounidense. Esto indica un dictamen emitido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA), que emite restricciones de importación a 46 países.

Te puede La agricultura, el sector con más movimiento económico hasta julio

La medida, según ha señalado en un comunicado la NOAA, busca garantizar que los productos del mar importados se ajusten a los mismos estándares rigurosos que los capturados por la industria pesquera estadounidense, especialmente en lo relativo a la protección de mamíferos marinos.

13 de los 20 sectores productivos reportaron crecimientos, en el primer trimestre Leer más

“Estas disposiciones aseguran que las pesquerías extranjeras cumplan con el estándar de oro que mantienen nuestros pescadores. Es un gran logro para los trabajadores, consumidores y ecosistemas marinos del país”, declaró Eugenio Piñeiro Soler, subsecretario interino de Comercio para Océanos y Atmósfera, y subadministrador de Pesca de la NOAA.

Pesquerías afectadas

La MMPA exige que las pesquerías extranjeras minimicen la captura incidental de mamíferos marinos, como delfines y ballenas. El dictamen afecta a pesquerías de 46 países, incluyendo Ecuador. Ecuador fue incluido en esta lista, lo que significa que algunas pesquerías sí podrán exportar, pero otras no.

EE.UU. demanda el 9 % del total de atún que exporta Ecuador, según la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa). Para Ecuador, sus mayores compradores de atún son Unión Europea con el 61% y Latinoamérica con el 21 %.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ