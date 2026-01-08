Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Guillermo Duró
Guillermo Duró, entrenador de Emelec desde la mitad del 2025.GUSTAVO GUAMAN

Guillermo Duró: "Miller aún no está incorporado en Emelec"

El director técnico de Emelec llegó a Guayaquil para empezar con la pretemporada del cuadro azul

Guillermo Duró, entrenador argentino de Emelec arribó a la ciudad de Guayaquil el jueves 8 de enero para empezar con los preparativos de la pretemporada eléctrica. Durante su llegada, varios medios se acercaron al técnico y le consultaron sobre algunas circunstancias en las que se encuentran sus dirigidos.

RELACIONADAS

Duró empezó mencionando que la pretemporada en Emelec comenzará el lunes 12 de enero, posterior a los chequeos médicos que están planeados para el sábado 10 y domingo 11. Además, confirmó que Juan Pablo Ruiz y Jaime Ayoví se mantendrán por un año más en la institución guayaquileña.

Te puede interesar: ¿Cuándo debuta Barcelona SC en la Copa Libertadores 2026?

Una de las cosas que también se le consultaron al estratega fue el regreso de Miller Bolaños al conjunto millonario. "Miller todavía no está incorporado, es una posibilidad, va a depender de lo que suceda" aclaró.

Guillermo Duró habla sobre los fichajes de Emelec

Joel Ordóñez

Joel Ordóñez a Liverpool: ¿Por qué no se define el fichaje del ecuatoriano?

Leer más

Al DT también se le consultó sobre los fichajes que necesita el equipo para afrontar la LigaPro y Copa Ecuador 2026, a lo que respondió: "Todas las líneas tenemos que reforzar, salvo al arquero (Pedro Ortiz) que tenemos al mejor del campeonato, vamos a incorporar".

Duró agregó a sus comentarios la razón por la cual permanece aún en la institución azul pese a los problemas dirigenciales y económicos que estos viven.

RELACIONADAS

"Es un club grande, simplemente esa es la respuesta. El que no le pone pecho a esto es porque no. Así cuando vinimos tuvimos que salvarlo del descenso, ahora le vamos a poner el pecho también y vamos a tratar de ayudar al club en este mal momento. Tardé mucho tiempo para estar en un equipo grande y me voy a mantener en mi lugar", analizó.

Sobre la posible llegada de nombres que circulan en redes sociales como Jonathan Bauman también se expresó y dijo: "Los fichajes van a depender exclusivamente de lo que suceda con el levantamiento de las prohibiciones. Yo no pedí ningún jugador, todo lo que sale es influencia de algún representante. Quieren imponer un nombre y quieren sacar ventaja de algún otro lado".

RELACIONADAS

Para más contenido de calidad ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marcel Verand: “Con mi música e historias quiero dejar un legado”

  2. Emiliana Valdéz habla de sus vacaciones y proyecta su regreso a Combate en 2026

  3. Circular con dos personas en moto dejó 422 sanciones en Quito

  4. Marcela Aguiñaga abrirá licitación internacional del nuevo dragado emergente

  5. Mascotas perdidas en Guayaquil: En estos sectores se reporta más animales extraviados

LO MÁS VISTO

  1. Terminal terrestre de vía a la costa en Guayaquil: estas seis cooperativas atenderán

  2. Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

  3. Real Madrid vs Atlético Madrid: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Supercopa España

  4. ATM prohíbe paso de transporte pesado en puentes de La Joya y Samborondón

  5. ¿Quién era Stalin Rolando Olivero, "objetivo de alto valor" asesinado en Isla Mocolí?

Te recomendamos