María José Pinto: "Tendremos un modelo de gestión en territorio con resultados"

En Santa Elena, María José Pinto, presidenta Constitucional de la República Reemplazante, encabezó el primer Gabinete Sectorial de lo Social del año. La jornada se centró en evaluar los avances y desafíos de políticas que buscan garantizar derechos y reducir brechas sociales. También se revisó cómo se implementan los programas en territorio. El objetivo: asegurar que los servicios lleguen de forma integral y eficiente a la ciudadanía.

Según Pinto, la coordinación entre instituciones fue clave para revisar la atención a grupos prioritarios. La presidenta enfatizó la necesidad de una gestión que conecte directamente con los resultados esperados. La cita en territorio permitió poner en evidencia los desafíos y los logros del Gobierno en su modelo de gestión social. “Vamos a tener un modelo de gestión de territorio con resultados”, afirmó durante la jornada.

Gabinete social refuerza presencia en territorio

El primer gabinete social del año permitió evaluar temas sensibles, como la atención sanitaria. En entrevista con Teleamazonas, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, explicó que la estrategia busca eficiencia en la cobertura de servicios en todo el país. La ministra destacó que la gestión en territorio es la prioridad del Gobierno y que cada programa debe generar impactos visibles.

Uno de los anuncios más relevantes fue sobre el sistema de salud pública. Morillo aseguró que el abastecimiento de medicinas será inmediato. “En el primer trimestre ya vamos a abastecer de medicinas a todas las casas de salud a escala nacional”, declaró. La ministra agregó que este proceso ya empezó a registrarse y que busca reducir retrasos y mejorar la atención ciudadana.

IESS busca mejorar la entrega de medicamentos a afiliados

En paralelo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inició 2026 con un nuevo proceso de compras centralizadas de medicamentos. La administración de Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del IESS, adquirió 1 millón 779 mil unidades de 37 medicamentos, con una inversión superior a $20,9 millones. Estos insumos incluyen tratamientos para cáncer, leucemia, anemia, artritis y picaduras venenosas, entre otros.

Desde el 5 de enero, 68 hospitales y centros médicos del IESS en más de 20 provincias comenzaron a recibir los fármacos. Esta acción busca reducir las quejas históricas de los afiliados por falta de medicinas en farmacias institucionales. Además, se prevén dos nuevos procesos de compra centralizada en los primeros meses de 2026, para garantizar un abastecimiento superior al 85 %. La entidad mantendrá un seguimiento constante para evaluar si estas compras se traducen en mejoras reales en la atención a los afiliados.

