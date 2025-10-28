Expreso
Ecuador exporta 6.600 cajas de atún a Dubái.
Atún ecuatoriano conquista Emiratos Árabes: claves y próximos pasos

Ecuador exporta 6.600 cajas de atún a Dubái, marcando un hito en su industria pesquera. Conoce las claves comerciales

Por primera vez, Ecuador concretó la exportación masiva de atún hacia Emiratos Árabes Unidos. 6.600 cajas de atún ecuatoriano, de la empresa ecuatoriana Envasur, ya están en las perchas de Dubái, abriendo una nueva oportunidad para los productores nacionales.

¿Cómo se logró esta apertura comercial?

El envío fue posible por la coordinación entre Envasur y la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes. Julio Tigua, CEO de Envasur, explicó que el proceso inició en mayo con una misión empresarial en Dubái y culminó tras seis meses de negociaciones. 

“En mayo pasado fuimos invitados a una Misión Empresarial en Dubái. Allí nos recibió en persona Felipe Ribadeneira, embajador de Ecuador allá, y en menos de 6 meses ya hemos logrado esto que, sin dudas, es un hito para el país”.

Este primer envío marca el inicio de futuras exportaciones con volúmenes mayores. Felipe Ribadeneira, embajador de Ecuador en Dubái, manifestó que la apertura responde a una estrategia de diversificación comercial y posicionamiento en mercados internacionales.

Asimismo, detalla que esta es la primera exportación de muchas que vendrán y que la cantidad de pedidos también serán mayores a la inicial. “El atún ecuatoriano es de calidad y su sabor es apetecido en todo el mundo”, expresa.

La marca ecuatoriana elaborada en Santa Elena y con sede administrativa en Manta exporta a más de ocho países y busca consolidarse en Medio Oriente.

