Las mejores películas estrenadas en Ecuador 2025 y su abismo económico

Cinco filmes aclamados por la crítica mundial que brillan artísticamente, pero no repuntaron en la taquilla como se esperaba

'Una batalla tras otra' es la primera película del director Paul Thomas Anderson estrenada en IMAX.

Mientras la prensa especializada, críticos de cine, asociaciones, diarios, revistas, grupos culturales e instituciones aplauden a filmes que artísticamente crean sus propias aureolas, las taquillas mundiales permanecen, frente a ellas, con aprensión.

Todas las admiran, pero la gran masa de espectadores pasa de largo y las boleterías quedan convertidas en lugares desatendidos. ¿A qué se debe? ¿Es que nadie quiere ver buen cine o los directores y productores perdieron ese contacto masivo que permitía al cinéfilo convertirse en cliente seguro de las grandes películas, esas que hoy triunfan académicamente, pero caen en abismos económicos?

Pienso que el alejamiento se debe a que toda una generación, la actual, crece visual y apreciativamente entre géneros fílmicos que solo entretienen y jamás aportan inteligencia cultural o humana.

Lo aquí expuesto sucede por primera vez. Recuerden lo exitosas que fueron Oppenheimer y Barbie. Luego vino Wicked y todos quedaron satisfechos. Eso no está ocurriendo este año.

Ahora dejo las cinco mejores películas frente a sus ojos. Antes de seguir leyendo, piensen cuáles vieron, recordando siempre a las taquilleras que brindamos ayer. Hoy las presentamos en el orden que imponen sus estrenos.

Lilo y Stitch, perfecta mezcla de caos alienígena y afecto

Animé que es grande porque va más allá de la aventura: es conmovedora, habla de encontrar tu lugar en el mundo y de construir tu propia familia.

Hay un buen equilibrio al combinar con inteligencia el caos alienígena con escenas llenas de afecto, hasta centrarse en personajes que unen los acontecimientos con la turbación. Es una gran triunfadora y lo merece.

Taquilla mundial: 1.000 millones de dólares.

Una batalla tras otra, una crítica a la política migratoria

Muestra con vehemencia a un grupo de exrevolucionarios unidos para rescatar a la hija de uno de ellos, hecho que provoca el resurgimiento de un antiguo enemigo. Se abordan temas como el racismo y la familia, siempre desde un accionar constante.

Paul Thomas Anderson, su director, expone críticas a la política inmigratoria de Estados Unidos, a la aparente supremacía de la raza blanca y a las rupturas familiares.

El día de su estreno (23 de septiembre) escribí: “Y segura candidata al premio de la Academia de Hollywood”. Así es ahora.

Taquilla mundial: Supera los 204 millones de dólares.

Frankenstein, la ambición desmedida en la gran pantalla

Profunda exploración de la ambición desmedida, de la responsabilidad del creador, de la búsqueda de identidad, de la alienación y del rechazo social.

La Criatura, pese a que su apariencia es primariamente honrada, se convierte en buscadora de amor, encuentra el rechazo del mundo y termina corrompiéndose, transformándose en un lema de opresión.

La temática central es la soledad, la visión de la naturaleza, el romanticismo y lo gótico. El 13 de noviembre dije: “El nuevo Frankenstein va camino al triunfo”. Ya está en los Globos de Oro, a un salto del Óscar.

Taquilla mundial: inicialmente logró 144,496 millones, pero su traspaso a Netflix detuvo las taquillas; se estima que pudo alcanzar los 400 millones.

Fue solo un accidente, exploración del error humano

Thriller moral sobre la venganza y la justicia privada, donde un suceso fortuito desata una búsqueda que plantea la igualdad frente a las víctimas de un antiguo torturador y explora el error humano.

El 4 de diciembre anoté: “El conjunto de actrices y actores, incluidos los intérpretes secundarios, es tan valioso que conforma un grupo histriónico de total relevancia”.

Este año, por primera vez, un Óscar será concedido al Mejor reparto. Ya está en la nómina.

Taquilla mundial: 9,169,103 millones de dólares.

Bugonia, una sátira necesaria

Sátira política oscura y necesaria, a través de premisas absurdas que critican la paranoia y la miseria humana. Es una obra incómoda, cruel y punzante, pero tan brillante que remueve conciencias.

Dirección y guion logran un tono inquietante. Las actuaciones de Emma Stone y Jesse Plemons son magnéticas y audaces, con un humor incómodo y violento.

Estrenada en Ecuador el 11 de diciembre, anoté: “Aplausos a Emma Stone y, sobre todo, a Jesse Plemons, quien entrega la mejor actuación de su carrera y se perfila como uno de los candidatos más fuertes al Óscar 2026”. Ya figura en la nómina de los Globos de Oro.

Taquilla mundial: hasta diciembre recauda entre 38 y 39 millones; su costo fue de 43 a 55 millones, por lo que no es un triunfo económico.

