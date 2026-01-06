Europa defiende la soberanía de Groenlandia frente a amenazas de Donald Trump

Gobiernos europeos y la OTAN cerraron filas con Dinamarca y Groenlandia tras las nuevas declaraciones de Trump

La primera ministra danesa Mette Frederiksen (L), junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Los principales gobiernos europeos emitieron una declaración conjunta en defensa de la soberanía de Groenlandia y Dinamarca, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su intención de controlar la isla ártica por razones de “seguridad nacional”. La reacción fue inmediata: líderes de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca subrayaron que “Groenlandia pertenece a su pueblo” y que corresponde únicamente a Dinamarca y Groenlandia decidir sobre sus asuntos internos.

De acuerdo a un artículo publicado en Newsweek, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también se pronunció, advirtiendo que cualquier acción unilateral contra Groenlandia vulneraría los principios fundacionales de la alianza y pondría en riesgo la estabilidad regional.

La seguridad del Ártico como prioridad europea

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", se lee en la declaración adelantada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el mandatario francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia; así como sus homólogos de Polonia, Donald Tusk; del Reino Unido, Keir Starmer; y de Dinamarca, Mette Frederiksen.

🚨 JUST IN: Denmark is PANICKING after President Trump insisted the US NEEDS Greenland, and Denmark isn't treating it properly



"We need Greenland! For national security."



"You know what Denmark did to 'boost security?!' Added ONE MORE DOG SLED! It's true!" 😭



"Greenland is… pic.twitter.com/t7lijNpX4J — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 5, 2026

"La seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica", empieza la declaración. Asimismo, los socios recuerdan que también la OTAN "ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos".

Trump insiste en la necesidad de controlar Groenlandia

El presidente Donald Trump reiteró el domingo su intención de apoderarse de Groenlandia, lo que motivó a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a pedirle públicamente que “detenga las amenazas” de anexar el territorio semiautónomo bajo soberanía danesa.

Petro amenaza con volver a tomar armas para defender soberanía de amenazas de Trump Leer más

Horas más tarde, ya en la noche, Trump volvió a insistir en sus declaraciones. “Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”, afirmó ante la prensa a bordo del Air Force One, en un tono desafiante tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El domingo 4 de enero, apenas un día después de concluida la incursión militar estadounidense en Venezuela, Donald Trump volvió a insistir en su interés por controlar Groenlandia. Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, junto con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, rechazaron con firmeza sus declaraciones

Frederiksen señaló que “instaría encarecidamente a Estados Unidos a detener las amenazas”, subrayando la soberanía de la isla. Por su parte, Trump sostuvo que Groenlandia es esencial para la seguridad nacional de Estados Unidos y acusó a Dinamarca de no invertir lo suficiente en su defensa y protección estratégica.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!