Tarifa social en la Metrovía: quiénes pueden aplicar al beneficio este 2026

La tarifa social de la Metrovía se mantiene vigente durante este 2026 como parte del Programa de Aporte Social, impulsado por la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) del Municipio de Guayaquil. Este beneficio permite acceder a pasajes a menor costo mediante la tarjeta La Guayaca, dirigida a usuarios que cumplen ciertos criterios sociales, educativos o económicos.

El objetivo del programa es reducir el gasto diario en transporte de personas que utilizan con frecuencia el sistema Metrovía y dependen de este servicio para su movilidad dentro de la ciudad.

La tarifa social no se asigna de manera automática. Para acceder al subsidio, los interesados deben completar un registro gratuito en línea, proceso que habilita la postulación al beneficio y la posterior entrega de la tarjeta.

¿Qué es la tarifa social de la Metrovía?

La tarifa social es un subsidio municipal al transporte público, que permite pagar un valor reducido por cada viaje en la Metrovía. El descuento se aplica únicamente a través de la tarjeta La Guayaca, siempre que el usuario mantenga activa su condición dentro del programa.

Este mecanismo busca garantizar un acceso más equitativo al transporte, especialmente para personas con ingresos limitados o en situaciones de vulnerabilidad económica.

¿Cómo realizar el registro para la tarjeta La Guayaca?

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente en el sitio web oficial laguayacagye.com y no tiene ningún costo. Para completar el registro, el usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar al portal laguayacagye.com

Completar el formulario con datos personales

Adjuntar una fotografía del documento de identidad

Validar el registro a través de un correo electrónico

Iniciar sesión con número de cédula y contraseña

Postular al Programa de Aporte Social

Durante la postulación, el sistema solicita información adicional relacionada con el uso del transporte.

Información solicitada durante la postulación

Al momento de aplicar al subsidio, el usuario deberá indicar:

La frecuencia de uso de la Metrovía.

La estación de retiro de la tarjeta, que puede ser: Terminal Río Daule o estación Batallón del Suburbio.

Estos datos permiten a la DASE organizar la entrega del beneficio y realizar controles posteriores.

¿A quién está dirigida la tarifa social?

El beneficio está dirigido a las siguientes personas:

Estudiantes de universidades públicas

Personas con beca del 100 % en universidades privadas

Afiliados al IESS con ingresos iguales o menores a $650

Personas desempleadas o que trabajan sin afiliación al seguro social

Las autoridades han señalado que la información ingresada en el sistema es verificada antes de aprobar la solicitud, por lo que se recomienda completar el registro con datos correctos y actualizados.

Recomendaciones oficiales

Desde la DASE se recuerda a la ciudadanía que:

El registro es gratuito

No existen intermediarios autorizados

El trámite se realiza únicamente en la plataforma oficial

La aprobación del beneficio está sujeta a validación de datos

La continuidad de la tarifa social durante este 2026 responde a la necesidad de mantener mecanismos que reduzcan el impacto económico del transporte público en los hogares guayaquileños, como parte de las políticas municipales de apoyo social.

