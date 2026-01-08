Av. Juan Tanca Marengo: rutas alternas por el inicio de obras del nuevo paso elevado

Inician trabajos del segundo paso elevado en la Juan Tanca Marengo con cierres nocturnos y cambios en la circulación

Imagen referencial en la Av. Juan Tanca Marengo, donde ya se aplican rutas alternas por obras del nuevo paso elevado.

Los trabajos preliminares para la construcción del segundo paso elevado de la solución vial en la intersección de la avenida Juan Tanca Marengo y la avenida Rodrigo Chávez comenzaron la noche de este lunes 6 de enero.

Las labores se ejecutan en horario nocturno, entre las 21:00 y las 05:00, y se mantendrán hasta el 16 de enero, periodo en el que se realizará el cierre de tres carriles centrales en sentido oeste–este, es decir, hacia el centro de la ciudad.

La nueva fase del proyecto fue anunciada por el Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Obras Públicas y la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), durante el inicio de las labores preliminares.

Cierres viales y reducción de carriles en la Juan Tanca Marengo

La avenida Juan Tanca Marengo cuenta con 10 carriles. No obstante, desde septiembre de 2025, tres de ellos permanecen cerrados en sentido este–oeste debido a la ejecución de la primera fase del proyecto, correspondiente a la cimentación del primer paso elevado.

Con el arranque de la segunda fase, otros tres carriles centrales serán cerrados a partir de las 22:00 del viernes 16 de enero, esta vez en sentido oeste–este. Como resultado, únicamente quedarán habilitados cuatro carriles, correspondientes a los carriles de servicio ubicados en los extremos, dos por cada sentido.

Transporte público y rutas alternas

Pese a la reducción de carriles, la ATM informó que el transporte público mantendrá sus recorridos habituales. Un total de siete líneas de buses que circulan por la avenida Juan Tanca Marengo en sentido al centro de la ciudad continuarán operando con normalidad.

Freddy Granda, director de Planificación de Tránsito de la ATM, explicó que no se modificará el servicio para evitar afectaciones a los usuarios. “No se afectará el recorrido del transporte público para no perjudicar a la mayoría de la población. Las siete líneas que van hacia el centro mantendrán su trayecto habitual”, señaló.

Las líneas que continuarán circulando por la avenida Juan Tanca Marengo son la 123, 116, 83, 68, 67, 63 y 21. En tanto, tres líneas que salían por la avenida Rodrigo Chávez mantendrán su desvío hacia el distribuidor de la avenida Francisco de Orellana.

Recomendaciones para los conductores durante la ejecución de la obra

Además, la ATM recomendó a los conductores de vehículos particulares utilizar vías alternas como la avenida Benjamín Carrión, Francisco de Orellana, Las Aguas y Agustín Freire. La entidad aclaró que la circulación se mantiene habilitada por dos carriles en cada sentido, los cruces peatonales semaforizados continúan operativos y los buses urbanos conservan sus recorridos.

