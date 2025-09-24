¿Qué pasó con las obras de la av. del Bombero? Aquiles Álvarez aclaró la situación

El alcalde de Guayaquil aseguró que los trabajos en el sector de Los Ceibos se retomaron de inmediato

El alcalde actualizó sobre el estado de la obra en Ceibos.

La construcción del paso a desnivel en la avenida Del Bombero, en el norte de Guayaquil, se reinició inmediatamente después de que la Prefectura del Guayas archivara el proceso administrativo que la mantenía en suspenso. Así lo confirmó el alcalde Aquiles Álvarez, quien afirmó que los trabajos se retomaron la misma noche de la resolución.

RELACIONADAS Marcela Aguiñaga lanza Guayaquiléate con influencers y festivales en Guayaquil

¿Qué dijo exactamente el alcalde Aquiles Álvarez?

En su enlace radial de este miércoles 24 de septiembre de 2025, el alcalde Aquiles Álvarez fue contundente sobre la situación del proyecto vial en Los Ceibos. "La obra va, la reanudamos la misma noche que la Prefectura emitió su resolución", declaró la máxima autoridad de la ciudad.

Moldes para los cimientos llegaron al día siguiente de habilitarse la obra Cortesía

¿Por qué se había suspendido la obra?

El proyecto del paso elevado en la avenida Del Bombero, una de las arterias viales con mayor congestión en la ciudad, fue suspendido temporalmente a mediados de julio de 2025. La paralización se debió a un proceso administrativo iniciado por la Prefectura del Guayas, tras una disposición del Ministerio de Ambiente que solicitaba una reevaluación del permiso ambiental.

Este hecho generó un enfrentamiento mediático entre el alcalde Álvarez y la prefecta Marcela Aguiñaga, quienes defendían sus posturas sobre la legalidad y conveniencia del proyecto. Finalmente, el pasado 10 de septiembre, la Prefectura resolvió archivar el caso, argumentando que el Ministerio de Ambiente no respondió a los pedidos de aclaración, lo que dio luz verde para la reanudación.

Paso elevado de Los Ceibos: ¿cuándo estará lista la obra? Leer más

Desde el 11 de septiembre, la maquinaria y el personal contratista retomaron sus labores en la zona de Los Ceibos. Los trabajos iniciales, que habían comenzado en julio, incluyen sondeos técnicos y la preparación del terreno para la cimentación de los pilotes que sostendrán la estructura.

Recientemente, llegaron al sitio las primeras estructuras metálicas, conocidas como "camisas para pilotes", marcando el inicio de una fase visible de la construcción. El Municipio ha informado que se abrirán nuevos frentes de trabajo para acelerar el ritmo de la obra.

El primer paso elevado tiene una entrega planificada para 2026, aunque la fecha exacta podría ajustarse debido a la suspensión. El segundo cuerpo de la solución vial se entregará en 2027.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!