Marcela Aguiñaga lanza Guayaquiléate con influencers y festivales en Guayaquil

La prefecta Marcela Aguiñaga presentó la agenda Guayaquiléate 2025 para celebrar los 205 años de independencia de Guayaquil.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, lanzó la agenda de eventos Guayaquiléate 2025, que acompañará las fiestas por los 205 años de independencia de Guayaquil. Su propuesta incluye influencers, conciertos, gastronomía, ferias y caravanas culturales en distintos puntos de la ciudad.

“En Guayas nadie se rinde. Es la segunda vez de Guayaquiléate; sentir el orgullo de ser guayaquileños queremos impulsar el dinamismo, no solo es un calendario, es una invitación a quedarnos en nuestra ciudad”, señaló Aguiñaga durante la presentación del evento, este 24 de septiembre.

El evento arranca con Guayas 2.0, en el centro de convenciones. Allí, 1.500 jóvenes y adultos desde los 16 años participarán en un curso de un mes sobre manejo de redes sociales, edición de videos y marketing digital. Contará con la presencia de influencers nacionales e internacionales.

Esto se dio luego de su experiencia tras visitar las oficinas de TikTok en México.

Sábados de caravanas y festival gastronómico



Durante todos los sábados de octubre se realizarán caravanas festivas que recorrerán la ciudad. Además, el 10 de octubre se celebrará un festival en el Malecón e Illingworth, con la participación de 130 emprendedores que ofrecerán productos gastronómicos y la presentación de artistas como AU-D y Medardo y sus Players.

El 18 de octubre, la concha acústica del Parque Samanes recibirá el espectáculo Reguetón sinfónico, a partir de las 19:00. Mientras que el 24 de octubre se desarrollará la Noche sinfónica en la Catedral, junto con la inauguración de la segunda etapa de la zona rooftop.

Marcela Aguiñaga prometió coordinación con la Policía Nacional y que se suma a los eventos que organice el Municipio, liderado por Aquiles Álvarez.

