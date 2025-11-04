Cierre en la Av. Juan Tanca Marengo: estas son las rutas alternas en Guayaquil

La ATM anunció que coordinará cierres temporales para evaluar el flujo vehicular por las obras del paso elevado en el norte

Entre las 07:00 y las 17:00 de este jueves 6 de noviembre, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) realizará un cierre temporal de tres carriles en la avenida Juan Tanca Marengo, en sentido hacia el centro de Guayaquil.

La entidad explicó que esta medida se ejecutará paralelamente al cierre existente donde el Municipio construye un paso elevado vehicular, con el objetivo de evaluar los flujos de tránsito en la zona. Durante el cierre, quedarán habilitados dos carriles en cada sentido de circulación.

En la intersección con la avenida Rodrigo Chávez, la obra del primer paso elevado continúa. Actualmente, la circulación Mall del Sol – Vía a Daule se mantiene con dos carriles junto a la acera y uno en contraflujo.

De acuerdo con la ATM, durante la jornada, agentes de la ATM estarán desplegados para controlar el tránsito en puntos e intersecciones donde se prevea congestión, tanto en la zona intervenida como en las avenidas aledañas.

¿Desvío de líneas de buses? Esto responde la ATM

La ATM aclaró que los buses urbanos mantendrán sus recorridos habituales.

Como rutas alternas, se recomienda a los conductores usar la Av. Benjamín Carrión para conectar con la Av. Francisco de Orellana, o bien Av. Las Aguas, Enrique Ortega y Plaza Dañín, en dirección hacia el Mall del Sol y el centro de la ciudad.

Durante este jueves realizaremos un cierre temporal en un tramo de la Av. Juan Tanca Marengo para ejecutar una simulación de circulación como parte de la fase constructiva del paso elevado en la zona.



"Nuestro contingente estará presente para orientar a los conductores y mantener el orden vehicular. Recomendamos planificar tus desplazamientos y tomar rutas alternas durante este horario", concluyó la entidad.

