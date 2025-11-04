Urdesa inaugura canchas de pádel en el sitio de ‘casa embrujada’, inversión $500.000

El nuevo complejo deportivo, impulsado por el Municipio de Guayaquil, busca fomentar la recreación en el sector

La tradicional ciudadela Urdesa, en el norte de Guayaquil, se alista para estrenar dos canchas de pádel techadas, construidas donde antes se ubicaba la conocida “casa embrujada” o “casa colorida”, en la calle Higueras.

La obra tiene una inversión de 500.000 dólares y será inaugurada este miércoles 5 de noviembre, según informó el Municipio de Guayaquil.

El nuevo complejo de pádel de Urdesa contará con juegos infantiles, áreas verdes, cafetería, baterías sanitarias con duchas y casilleros, además de una oficina administrativa, garita, bodega y un estacionamiento público.

Segura EP también instalará un punto martillo en la zona, que consiste, explicó el Cabildo en un comunicado este martes 4, en patrullajes con intervalos de tiempo durante los 365 días del año, como refuerzo del EAS Urdesa.

¿Cómo serán las nuevas canchas de pádel en Guayaquil?

Las labores se desarrollaron en varias fases:

Obra civil y urbanística: demolición de estructuras deterioradas, construcción de edificios de servicio, nave industrial para las canchas, paredes de mampostería, camineras de hormigón estampado y jardineras con especies arbóreas.

Sistemas complementarios: instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas, luminarias LED, puntos de voz y datos, ventilación mecánica y sistema contra incendios.

Este proyecto, a juicio del Municipio, forma parte del plan integral de recuperación de espacios públicos y deportivos que impulsa la Alcaldía, con el objetivo de promover la actividad física y la convivencia ciudadana.

Las canchas de pádel son techadas. Cortesía

Cabe recordar que hasta 2024, el sitio donde se levantaba el inmueble, aún generaba pánico entre los moradores, debido al abandono y problemas delincuenciales que se concentraban en el predio. Las denuncias que llegaron a la Redacción de EXPRESO señalaban a personas desconocidas que entraban y salín sin problema del lugar a través de huecos en el cerramiento de cemento.

Los vecinos recordaron que en el sitio se planteaba la construcción de un parque, un centro tecnológico afín a Epico (empresa municipal para gestión de innovación), pero lo que es seguro es que Urdesa tendrá las canchas de pádel.

