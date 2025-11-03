Fundación Siglo XXI cerró la piscina de la Coviem por incidentes con usuarios

La institución añadió que la atención se reanudará a partir de las 10:00 de este lunes 3 de noviembre

Referencial. Imagen de la laguna con ciudadanos en un feriado pasado.

La piscina pública de la Coviem, ubicada al sur de Guayaquil, fue cerrada temporalmente tras reportarse comportamientos inadecuados de ciertos visitantes que afectaron el normal desarrollo de las actividades.

La Fundación Siglo XXI, entidad municipal encargada de la regeneración urbana, informó el 2 de noviembre que se realizan trabajos de mantenimiento de emergencia en la laguna artificial Coviem, con el fin de garantizar un espacio óptimo y seguro para los usuarios.

“Nos encontramos realizando mantenimiento de emergencia para asegurar un espacio óptimo para los que nos visiten”, indicó la fundación en un comunicado.

La institución añadió que la atención se reanudará a partir de las 10:00 de este lunes 3 de noviembre, e hizo un llamado a la comunidad para mantener un comportamiento responsable y respetuoso dentro de las instalaciones.

En sus redes sociales, la Fundación recordó que otros parques acuáticos municipales permanecerán abiertos de martes a domingo y feriados, de 10:00 a 16:00. Entre ellos destacan:

Bastión Popular (Isidro Ayora y vía a Daule)

El Fortín (Perimetral y calle Consolato)

Juan Montalvo (cooperativa Juan Montalvo)

Martha de Roldós (Las Rocas)

Metropolitano (entrada por Brahma)

Pascuales (autopista Terminal y Limoncha)

Puerto Hondo (vía a la costa km 24)

Puerto Lisa (Venezuela y Federico Godín)

Riberas del Salado (avenida Barcelona y calle 17)

Trinitaria (Perimetral, local Tía)

Vergeles (Francisco de Orellana y calle 24)

Fuente interactiva del Pacífico (Posorja)

