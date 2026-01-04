Famosos venezolanos reaccionan al anuncio de Trump sobre la captura de Nicolás Maduro

Montaner, Machado y Baute, entre otros, reaccionan al anuncio de Trump sobre la captura de Nicolás Maduro

El cantautor venezolano Ricardo Montaner se pronunció sobre la detención de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump.

El anuncio realizado por Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sacudió no solo el escenario político internacional, sino también el mundo del espectáculo.

La noticia, difundida a través de Truth Social durante la madrugada, generó una reacción inmediata entre artistas venezolanos dentro y fuera de ese país, muchos de ellos figuras reconocidas de la música, la televisión y el entretenimiento que han seguido de cerca la crisis de su nación desde la diáspora.

Las redes sociales se convirtieron en el principal canal de expresión de sentimientos encontrados: alivio, esperanza, fe, cautela y una profunda carga emocional. Para varios artistas, el anuncio representó un punto de quiebre simbólico tras años de incertidumbre, dolor y distancia. Más allá de posturas políticas, sus mensajes reflejaron una vivencia personal y colectiva marcada por la espera de un cambio largamente anhelado.

Desde palabras breves y contundentes hasta reflexiones espirituales y llamados a la calma, las reacciones evidenciaron cómo este acontecimiento trascendió lo informativo para convertirse en un momento emocionalmente decisivo para una comunidad que observa a su país desde lejos, pero con el corazón intacto.

Carlos Baute | Emoción, fe y esperanza

El cantante caraqueño Carlos Baute compartió varios mensajes visiblemente cargados de emoción. En un video publicado en sus historias, expresó que los venezolanos permanecían “sin dormir” tras el anuncio, celebrando lo que calificó como un regalo anticipado de Navidad.

Posteriormente, hizo un llamado a la oración, al acompañamiento a la distancia y a la calma, reconociendo que los cambios profundos suelen traer días difíciles antes de la paz.

Su reflexión continuó el 4 de enero, en el que hizo un recuento de lo que significó los años con Chávez y Maduro. "27 años en el poder. Miles de muertes y miles de presos políticos. Años de hambre y de falta de medicinas. Cientos de marchas reprimidas. Más de 8 millones de venezolanos tuvimos que irnos para buscar un futuro mejor".

Continuó haciendo un llamado a la unión: "Hoy no es momento de dividirnos ni de juzgarnos. Es momento de empatía, de entendimiento, de abrazarnos y de creer de verdad que vienen tiempos mejores".

Marjorie de Sousa | Un mensaje de protección

La actriz, modelo y cantante Marjorie de Soysa optó por un enfoque espiritual y conciliador. A través de sus redes sociales, pidió protección divina para “la gente buena” del país y expresó su deseo de volver pronto a Caracas.

El mensaje de la también candidata del concurso de belleza Miss Venezuela 1999 apeló a la fe y al cuidado colectivo en un momento que definió como decisivo.

Ricardo Montaner | Oración y sobriedad

Desde Estados Unidos, el cantautor Ricardo Montaner reaccionó con palabras mesuradas y de profundo contenido espiritual.

Encomendó al pueblo venezolano a la protección divina y pidió que la paz reine en el país. Más tarde, amplió su mensaje con un llamado a la misericordia y al amor como guías para el futuro.

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman.

Amen amen 🙏 #Venezuela #venezuelalibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

Gaby Spanic | La palabra cumplida

La actriz Gaby Spanic, quien en 2001 protagonizó La intrusa, su cuarto protagónico a lado de Arturo Peniche, recordó una predicción previa al anuncio y lo interpretó como una manifestación de fe.

Su mensaje, breve pero contundente, destacó la presencia de Dios como constante en el proceso que atraviesa Venezuela.

Alicia Machado | Directa y contundente

La ex Miss Universo Alicia Machado eligió una frase corta que rápidamente se viralizó: “Venezuela libre”. Sin agregar más contexto, su reacción conectó con el sentir de miles de venezolanos dentro y fuera del país.

Luego agregó otro post que te compartimos a continuación, en el que habla de "el gran principio del fin".

Chiquinquirá Delgado | El fin de una pesadilla

La presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado compartió una reflexión clara en Instagram. Reconoció la incertidumbre del momento, pero calificó el anuncio como “el paso más grande de la historia”, subrayando que solo los venezolanos comprenden el peso emocional de este instante.

Jencarlos Canela | Amor a la distancia

El cantante Jencarlos Canela replicó una publicación informativa en sus historias y acompañó el gesto con un mensaje simple pero emotivo: “Venezuela, te amo”, reafirmando su vínculo con el país que lo vio nacer.

Guillermo Dávila | Testigo del cambio

El actor y cantante Guillermo Dávila se sumó a las reacciones desde la vigilia nocturna. En un mensaje extenso, habló del sufrimiento acumulado durante años y aseguró sentirse testigo de un momento histórico, más allá de figuras políticas específicas.

Elena Rose | Calma y precaución

La cantante, productora y compositora Elena Rose, quien ha trabajado con otros artistas de la talla de Becky G, Rauw Alejandro, Camilo Echeverry, Tini, Cazzu, CNCO, Selena Gomez, Sech, Karol G, entre otros, utilizó sus redes para enviar recomendaciones prácticas a quienes se encuentran en Venezuela.

Alertó sobre posibles cortes de electricidad y pidió resguardarse en casa, mantener la calma y reforzar la fe.

María Conchita Alonso | Enérgica y frontal

La artista publicó un extenso video en el que celebró la noticia, aclarando que no se trató de un acto de guerra, sino de cargos policiales. Agradeció a Dios y a Estados Unidos, y aseguró que una gran mayoría del país celebraba el anuncio.

Otras voces | El clamor colectivo

Artistas como Joaquina, José Luis Rodríguez “El Puma” y el influencer La Divaza también reaccionaron con mensajes breves, consignas de libertad y expresiones eufóricas, sumándose a un coro digital que reflejó el impacto transversal de la noticia.

