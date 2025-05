Elena Rose podría despedir a su equipo por campaña ilegal en CDMX

La cantante y compositora venezolana Elena Rose se ha visto envuelta en una controversia en redes sociales tras una campaña de publicidad no autorizada relacionada con su próximo concierto en Ciudad de México, programado para el 15 de mayo.

La polémica surgió en X (antes Twitter), cuando el usuario Daniel Jiménezx denunció que señalizaciones de tránsito en diversas calles de la capital mexicana fueron cubiertas con carteles promocionales del nuevo sencillo de la artista.

“El equipo de mercadotecnia imbécil de la tal artista Elena Rose, tapizó muchísimos señalamientos preventivos en la CDMX con publicidad espantosa de su nueva canción”, escribió el internauta. Además, aseguró que la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX no respondió a los reportes, por lo que él mismo procedió a retirar parte del material junto a otras personas.

Para quien no lo sepa, el equipo de mercadotecnia imbécil de la tal artista Elena Rose, tapizó muchísimos señalamientos preventivos en la CDMX con publicidad espantosa de su nueva canción.



No tengo ni idea de a quién se le ocurrió semejante tontería, pero después de meses de… pic.twitter.com/6ufoVajS1B — Daniel Jiménez (@KewtopiaHira) May 9, 2025

La denuncia generó una ola de comentarios y críticas dirigidas a la cantante. Ante la situación, Elena Rose respondió públicamente a través de su cuenta oficial: “Estoy sinceramente molesta. Acabo de ver las fotos de la publicidad que se colocó en México y ni mi equipo interno ni yo teníamos conocimiento de esto”.

La artista también expresó que, aunque no fue consultada sobre la ejecución de la campaña, asume la responsabilidad: “Lamentablemente, muchas veces todo recae sobre el artista, y me toca hacerme responsable incluso de decisiones en las que no estuve involucrada”.

Finalmente, indicó que dio instrucciones inmediatas para que el material fuera retirado: “Espero que eso pueda resolverse hoy mismo, porque esta situación no representa lo que soy ni cómo manejo mi trabajo”.

Elena Rose despedirá a su equipo

Ante la pregunta de uno de sus seguidores, en la que mencionaba que no le creía que no sabía de esta campaña puesto que alguien debió pagarla, Elena Rose tuvo una contundente respuesta. "Ni idea (quien la pagó) pero van botados todos. Creéme es difícil hacerme encabronar pero tampoco entendí porque hicieron esta pendejada".

Esto en lo personal sí ayuda en publicidad pic.twitter.com/aqV0vERDaI — Dagle 🤠🦖 (@badcocodal) May 9, 2025

Elena Rose también recibió mensajes positivos de sus fans, que han tomado a bien algunos carteles pintados por las calles de Ciudad de México.

El concierto de Elena Rose en México forma parte de su actual gira promocional. Hasta el momento, no se ha informado si el incidente tendrá repercusiones en la realización del evento.

