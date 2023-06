Las historias están en todos lados. En las conversaciones de los parques, al llegar a una cafetería o en el recorrido de un bus. Sonreír y estar presto a una charla dan el paso para una infinita fuente de inspiración, más que nada, para el disfrute entre algo tan humano como el diálogo.

¿Pero quién saca provecho de esto tan común? Los artistas, los periodistas, los creadores de canciones. Elena Rose es las tres cosas. Por eso, con una larga lista de éxitos escritos para artistas latinos emprende su camino como solista. Las composiciones profundas y sentidas son su especialidad y su última canción es muestra de ello. Disculpa amiga es el título que acaba de presentar en plataformas y que relata la dura historia de un triángulo amoroso que nació desde el desconocimiento.

EXPRESIONES conversó con la autora venezolana radicada en Estados Unidos quien, con su último tema, recuerda mega éxitos del despecho interpretados por mujeres como Maricela, Amanda Miguel o Lupita D’Alessio. Elena Rose tiene su propio estilo y un lenguaje más actual, lo cual la encamina a tener uno de los grandes himnos del desamor. Esto fue lo que dijo.

La entrevista

Disculpa amiga está llena de pasión y profundidad. ¿Cree que con esto le devuelve este sentimiento a lo que ha perdido la canción latina?

Creo que cuando hay un mensaje hay poder, y tienes que defenderlo hasta el final. Si sientes que no puedes sostenerlo, no lo hagas. Me he tomado el tiempo de darme cuenta de cómo aportar con mi música. Siempre he sido muy libre al sentir y expresarme. Esta canción cuenta una historia. Quiero crear imágenes con mis letras, que a quienes las escuchen los lleve de viaje.

Este último tema habla sobre una mujer que le pide disculpas a otra por enamorarse de alguien que no sabía que era su pareja. Un asunto difícil.

Yo quería que las personas que no han vivido algo como esto puedan conectar. También que sea para quienes hayan pasado por esto sanen. Hacer algo tan cargado es algo muy mío y entiendo también por qué no todos lo hacen.

¿No cree que se muestra demasiado vulnerable?

No. Yo solo soy yo. Y no todos pueden hacer lo que sé. No tengo que compararme ni ver qué se está haciendo mucho o poco. Hago solo cosas que van conmigo. Cantar desde ese lugar es mi forma de ser. Soy así en todo, incluso como amiga. No te voy a decir que eres perfecta, ni siquiera que escuches mis consejos. Yo te voy a decir lo que pienso y tú puedes elegir.

Estudió tres años de periodismo. ¿Se considera una buscadora de historias?

¡Me encantan las historias! Quiero que me cuenten las cosas, las palabras, los mensajes, las conclusiones, las teorías. Eso me gusta. Hace unos días estaba con Piso 21, componiendo una nueva canción y no salía. Pero yo les pedí 5 minutos más. Ya estaban varios versos, pero algo no cuadraba. Pablo ya quería descartarla y hacer otra, pero sugerí seguir presionando. Mi proceso creativo es así, empujar hasta que se dé... aunque no es un sufrimiento. Las canciones son como un parto y yo no puedo arrancar un bebé para que nazca.

Entonces, usted es madre de muchos de los éxitos actuales, varios de ellos para Becky G. ¿Ella es la madrina de los temas?

Exactamente. Tengo mil hijos por ahí (risas). Becky G es una parte muy bonita de mi historia. Con ella comencé y crecí muchísimo como compositora y la valoro un montón. Ahorita estoy enfocada en mi proyecto solistas. Sé que ella viene con cosas muy chéveres y recién van a comenzar a salir.

¿Tiene un hijo pródigo?

Hay muchas canciones que agradezco que hayan venido a mí. Soy sincera cuando digo que Disculpa amiga está dentro de ellas. Cuando a mí y a todo mi equipo nos sorprende mucho algo que escribimos, es mágico. No pasa mucho, aunque las personas aceptan mucho todo lo que hacemos.

Si yo soy artista y quiero contactar y hacer un tema ¿Cómo debe buscarla?

Por Instagram. ¡Cuánta gente yo no he conocido así! Y así me cuentan sus cosas y hacemos canciones.

Digamos que es la terapista de la industria…

(risas) ¡Ay, me hace muy feliz escuchar esto! Cuando he tenido la bendición de escuchar me hace click, porque lo que más me gusta es una buena conversación y conocer gente talentosa y con mucha hambre de esto. No importa si está en la música o no. Ese es el tipo de canciones que yo quiero tener. Si vienes con una buena intención, siempre voy a querer conversar contigo.

Pero supongo que también es muy sensible.

Sí, cuando algo me duele me pone muy mal. Hace muy poco aprendí de alguien que quiero mucho algo que me marcó. Le decía que mi sueño es seguir siendo feliz y él me dijo que ¿por qué? Si estar triste es bonito también. Así entendí que algunas heridas tienen que seguir abiertas y ya no tienen que doler y estar agradecido de esas cosas, de todas las que me pasan.

Esas cicatrices son válidas para un artista.

Sí. Es la virtud con la que podemos crear algo físico, como una canción, una película. Yo digo las cosas para que el resto puedas sacarlas.

¿Sueña más despierta o dormida?

¡Despierta! Es la pregunta favorita que me han hecho. Creo que porque soy Aries tengo esta seguridad.

Hace poco estuvo en los Premios Heat. ¿Qué le parecieron los artistas ecuatorianos?

Los vi desde el camerino y me encantó ver el nuevo talento. Hay nueva gente que hace las cosas muy bien. Disfruté toda esta nueva ola.

El videoclip de esta nueva canción demuestra sus dotes histriónicas. ¿Le gustaría actuar?

Hemos querido abrirle la parte más cinematográfica a mi carrera. Ahora tenemos una dirección de actuación y queremos que la gente vea este vídeo como una película. En nuestros planes está la actuación y estoy abierta a los castings.

¿Sus temas pueden estar en una telenovela?

Mira tú…. Voy a poner a mi gente a trabajar en eso (risas).