Dos estructuras provisionales se colocarán para la circulación, luego del cierre del puente sobre el río San Pedro.
Foto: Cortesía X Obras Públicas

El paso sobre el puente del río San Pedro se cerrará este fin de semana

El Ministerio de Obras Públicas colocará dos puentes provisionales en la E-35, sobre el río San Pedro, en Los Chillos

El paso vehicular se suspenderá totalmente este domingo 17 de agosto de 2025, en el puente sobre el río San Pedro, en el sector del valle de Los Chillos, suroriente de Quito.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó este viernes 15 de agosto que la medida afectará el tránsito de los vehículos que circulan por la vía E-35, en el tramo Colibrí-Tambillo-Alóag, sector Uyumbicho. 

Allí se aplicará un bloqueo que durará 12 horas, desde las 06:00 hasta las 18:00.

El cierre se realiza para colocar un puente provisional metálico, el cual solo permitirá el paso de vehículos pesados de hasta 48 toneladas. 

Rutas alternas

Si los automotores superan ese límite, deben tomar las avenidas Simón Bolívar y la autopista Rumiñahui como rutas alternas.

La nueva estructura “permitirá garantizar la movilidad mientras se ejecutan los trabajos desde el 18 al 29 de agosto”, añadió el MTOP.

Tras el cierre, el paso se reanudará pasadas las 18:00 del domingo, pero la circulación vehicular se habilitará sobre las estructuras de los puentes provisionales.

