Juicio político a Mario Godoy: CAL tomará una decisión en sesión de fin de semana

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, convocó al Consejo de Administración Legislativa para el 11 de enero de 2026

El presidente de la Asamblea Niels Olsen convocó a sesión del CAL para el 11 de enero de 2025

La definición sobre si el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, pasa a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se resolverá el domingo 11 de enero de 2026. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para las 10:00.

En su cuenta de X, el titular de la Asamblea informó: “He convocado al CAL este domingo 11 de enero a las 10:00 para calificar el juicio político contra Mario Godoy”. Ese será el único punto del orden del día de esa instancia legislativa.

Olsen no incluyó la calificación del juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esa solicitud fue presentada por el asambleísta correísta Luis Fernando Molina y está relacionada con la designación de Godoy por parte de ese organismo.

Una convocatoria en medio de reclamos

El correísmo insiste en la calificación del pedido de juicio político presentado por sus asambleístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán y Franklin Samaniego.

Sin embargo, este 9 de enero de 2026, Veloz recordó la fecha y la hora en que ingresaron las solicitudes, tanto la presentada contra Godoy como la dirigida a los vocales del CPCCS.

Según Veloz, el pedido de juicio político contra Godoy se presentó a las 17:39 del 29 de diciembre de 2025, mientras que el solicitado contra los vocales del CPCCS ingresó a las 19:38 del mismo día, casi dos horas después.

“Si cambian el orden, no es por técnica legislativa: es por protección política”, sostuvo Veloz. Añadió que “existen 12 funcionarios en la Unidad Técnica Legislativa, personal suficiente para hacer un informe en 24 horas, como lo hicieron con el exconsejero Albán”.

Último día del plazo

El CAL sesionará en el último día del plazo que tenía la Unidad de Técnica Legislativa para emitir el informe sobre el cumplimiento de requisitos de la solicitud. El pasado 8 de enero de 2026, el CAL conoció el pedido de juicio político contra Godoy y solicitó el respectivo informe técnico.

— Niels Olsen (@NielsOlsen) January 9, 2026

Con este escenario, se prevé que esa instancia de la Asamblea tome una decisión, en un contexto en el que ADN tiene el control del CAL. En ese organismo participan cuatro asambleístas del bloque oficialista y dos aliados, lo que les garantiza seis de los siete votos posibles para adoptar cualquier resolución.

