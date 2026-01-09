Qué se necesita para ir al Mundial 2026: visa, pasaporte y requisitos claves

La Copa del Mundo se disputará entre junio y julio de 2026, y millones de hinchas de todo el mundo planean sus viajes con anticipación. Para los aficionados ecuatorianos que desean acompañar a la Selección Nacional, conocer qué documentos se necesitan es tan importante como asegurarse un boleto o un vuelo.

Uno de los primeros requisitos es contar con un pasaporte válido. Aunque las exigencias pueden variar según el país, se recomienda que el documento tenga al menos seis meses de vigencia desde la fecha prevista de ingreso, un estándar internacional que ayuda a evitar problemas en los controles migratorios.

Visas según el país sede

Para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos ecuatorianos deben tramitar una visa de visitante tipo B1/B2, correspondiente a turismo o visitas temporales. El proceso se inicia con la solicitud en línea, incluye el pago de la tasa consular y, en la mayoría de casos, exige una entrevista en la embajada o consulado estadounidense. Tener una entrada para el Mundial no exime de este trámite ni garantiza la entrada al país, pues las autoridades migratorias realizan controles habituales que incluyen la verificación de antecedentes y otros requisitos.

En este contexto, la FIFA y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron la creación del llamado FIFA PASS, un sistema de citas prioritarias para entrevistas de visa dirigido a aficionados que cuenten con boletos para partidos que se disputarán en territorio estadounidense. Este mecanismo busca facilitar el acceso a turnos consulares ante la alta demanda prevista por el torneo.

Para Canadá, los ecuatorianos también deben obtener una visa de visitante, conocida como Temporary Resident Visa (TRV). La solicitud se realiza en línea a través del portal oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. Como parte del proceso, los solicitantes deben entregar datos biométricos —huellas dactilares y fotografía— en centros autorizados y presentar documentos que respalden el viaje, como pasaporte vigente, prueba de fondos económicos, itinerario y vínculos con Ecuador. La visa es obligatoria incluso para estadías cortas y su aprobación depende de la evaluación migratoria individual.

En el caso de México, los ciudadanos ecuatorianos requieren una visa de turista, un trámite que en los últimos años se ha vuelto más riguroso. La solicitud generalmente se gestiona en consulados mexicanos fuera del país, como los de Bogotá o Ciudad de Panamá. Durante el proceso, se revisa documentación como carta de motivos del viaje, comprobantes de ingresos, reservas de hospedaje y boletos de salida, además de una entrevista consular. Las autoridades mexicanas evalúan principalmente la intención de turismo y el compromiso de retorno al país de origen.

Planificación y recomendaciones clave

Aunque todavía falta para el inicio del Mundial 2026, autoridades consulares y especialistas en viajes recomiendan iniciar los trámites con suficiente anticipación, ya que los tiempos de espera para citas de visa pueden extenderse por varios meses.

También es aconsejable definir con claridad el país o países que se planea visitar, considerando que cada sede tiene requisitos migratorios distintos y procesos independientes. Revisar que el pasaporte tenga la vigencia requerida y conservar respaldos de reservas, itinerarios y documentos financieros forma parte de la preparación habitual. Contar con un seguro de viaje internacional y copias digitales de la documentación puede facilitar cualquier eventualidad durante el desplazamiento.

La Copa del Mundo 2026 será un evento histórico por su magnitud y por celebrarse en tres países, lo que implica una planificación más cuidadosa para los aficionados ecuatorianos. Informarse a través de fuentes oficiales, cumplir con los requisitos migratorios y anticipar los trámites permitirá a los hinchas concentrarse en lo más importante: acompañar a la Selección Nacional y vivir la experiencia mundialista.

