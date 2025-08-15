"No me llama, me manda terceros": Aguiñaga a Luisa González por falta de diálogo

La prefecta del Guayas cuestionó la falta de contacto con la presidenta de RC y recordó su rol en el movimiento

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, cuestionó públicamente la falta de comunicación con Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana (RC) y excandidata presidencial, durante una entrevista este viernes 15 de agosto en Outsiders.

Aguiñaga reveló que, pese a su rol histórico en la creación del movimiento, no mantiene contacto directo con González:

"Con la señora Luisa González no hablo jamás. Ella viene a Guayaquil y me manda terceros; tiene mi número, que me llame. No he recibido ni una llamada", declaró.

La prefecta afirmó que su distanciamiento no es con la organización como tal, sino con "ciertos personajes del movimiento". Recordó que permaneció en RC cuando otros se alejaron:

"No soy improvisada en la Revolución Ciudadana. Resistimos cuando algunos huyeron y negaron a Correa".

La carta a Rafael Correa y su filtración

Aguiñaga también se refirió a la carta enviada a Rafael Correa, la cual describió como "respetuosa y de preocupación", pese a que fue filtrada sin su autorización.

Explicó que el texto buscaba exponer la falta de diálogo entre autoridades locales y la dirigencia nacional del movimiento:

"Nuestra bancada tiene problemas, no se nos está escuchando, nadie nos toma en cuenta".

Marcela Aguiñaga responde a Aquiles Álvarez



En la entrevista, la prefecta también respondió a las duras acusaciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien el jueves 14 de agosto la señaló de “peculado” y la calificó como “marioneta del poder” por el caso de la obra en Los Ceibos.

Aguiñaga reveló que no mantiene comunicación con el alcalde porque “cree que gritando o hablando de manera peyorativa se consiguen las cosas”. Explicó que al inicio del caso sí lo contactó para que respondiera dentro del proceso, pero que le sorprendió su reacción.

“Su reacción no fue que me están persiguiendo. Yo soy abogada y debo cumplir con el marco legal. A raíz de eso no tengo coordinación con él”, manifestó.

Aguiñaga señaló que espera la respuesta del Municipio de Guayaquil, ya que ha recibido denuncias ciudadanas por problemas de tránsito en la avenida del Bombero debido al cierre de carriles.

