Manuel Turizo en Guayaquil: ¿cómo pedir el reembolso de las entradas?

El concierto, previsto para el 11 de febrero, fue cancelado. La productora Output explicó cómo se harán las devoluciones

Manuel Turizo ha llevado su música a escenarios de Latinoamérica, España y Estados Unidos, consolidándose como una de las voces más reconocidas del pop urbano latino.

Los fanáticos de Manuel Turizo en Guayaquil deberán esperar para verlo en vivo. El concierto programado para el 11 de febrero en el coliseo Voltaire Paladines Polo fue cancelado por la productora Output, que aclaró que los motivos son técnicos y ajenos al artista. A través de un comunicado publicado en su página oficial, la empresa explicó que la decisión se tomó por razones totalmente ajenas al artista y a su equipo de producción, descartando cualquier responsabilidad directa del cantante colombiano en la cancelación del evento.

Reembolsos para compras con tarjeta

Becky G: Así es Rebecca, el documental que estrenará en Nueva York Leer más

Quienes compraron sus entradas con tarjeta de crédito o débito recibirán automáticamente el dinero de vuelta en el mismo método de pago. Según Output, este proceso puede tardar entre 30 y 45 días hábiles, según los tiempos de cada entidad bancaria.

¿Y si compraste en efectivo?

Para las personas que adquirieron boletos en efectivo, la empresa enviará un correo electrónico con detalles sobre dónde y cuándo podrán retirar el monto pagado. No será necesario realizar ningún trámite adicional; la devolución se hará siguiendo las instrucciones que la productora enviará a cada comprador.

Aunque esta presentación queda suspendida, Output señaló que se evaluarán nuevas fechas en Guayaquil. Los seguidores del cantante colombiano deberán mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre próximas oportunidades de verlo en vivo.

Manuel Turizo se une a Yandel para regresar al reguetón clásico con 'Mamasota' Leer más

Una trayectoria marcada

Manuel Turizo es un joven cantante colombiano que, a pesar de tener solo 25 años, ya se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop urbano latino. Su primer gran éxito, “Una Lady Como Tú”, lo lanzó al reconocimiento internacional y desde entonces ha trabajado en colaboración con artistas como Maluma, Rauw Alejandro y Myke Towers, mezclando baladas románticas con ritmos urbanos.

Su carrera también ha estado marcada por momentos destacados en escenarios internacionales. En el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, Turizo recibió la Gaviota de Plata y la de Oro, demostrando su capacidad de conectar con el público en eventos de gran magnitud. Además, gran parte de su inspiración proviene de su hermano Julián, quien lo acompañó desde los inicios tocando el ukelele y compartiendo el camino musical con él.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!