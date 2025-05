Becky G: Así es Rebecca, el documental que estrenará en Nueva York

Becky G presentará el 12 de junio Rebbeca, un documental sobre su vida y carrera, en el Festival de Cine de Tribeca. Dirigido por Jennifer Tiexiera y Gabriela Cavanagh, el filme muestra una etapa reciente de su trayectoria, marcada por su primer tour como solista y el lanzamiento del álbum Esquinas.

“Fue una decisión muy vulnerable de mi parte de querer compartir un detrás de cámaras de esta época de mi vida”, señaló la artista en una entrevista con la agencia EFE. “Fueron unos meses muy importantes”.

Becky G, nacida en Inglewood y de raíces mexicanas, explicó que con las canciones Esquinas y Encuentros logró reconectarse con su identidad y su infancia. “Me dieron algo que ni yo sabía que necesitaba tanto”, afirmó.

En paralelo al anuncio del documental, la cantante lanzó Qué haces, su primer sencillo del año, en colaboración con el colombiano Manuel Turizo (foto). El tema marca su regreso al pop latino. “Creo que es muy claro que soy una artista sin género”, indicó.

Sobre futuras colaboraciones, mencionó que aún tiene pendiente un tema con Rauw Alejandro. “Hemos hablado de eso, pero tiene que ser ‘la’ canción”, dijo.

Becky G también actuará durante el festival y compartirá cartel con otros documentales como And so it goes, dedicado a Billy Joel. “Lo vi el otro día y obviamente con lágrimas y todo. Hasta quería darme un abrazo a mí misma”, confesó.

