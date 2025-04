Tribeca 2025: Becky G y Miley Cyrus estrenarán sus documentales

El Festival de Tribeca reveló su programación oficial para la edición 2025, con una fuerte presencia de producciones centradas en la música. Entre los proyectos destacados se encuentran documentales de Becky G y Miley Cyrus, ambos seleccionados para presentarse en junio en Nueva York.

El documental Rebecca (AKA Becky G) retrata el proceso de creación de un nuevo álbum en el que la cantante se adentra en el género regional mexicano. Según la organización del festival, este trabajo forma parte de “su proyecto más ambicioso” y busca explorar sus raíces culturales.

Por su parte, Miley Cyrus presentará Something Beautiful, un álbum visual descrito como una “ópera pop” compuesta por trece nuevas canciones. En esta producción, la artista asume múltiples roles como directora, guionista y productora, junto a su equipo creativo habitual.

Billy Joel, Metallica y Depeche Mode también forman parte del cartel

Además de los proyectos de Becky G y Miley Cyrus, Tribeca 2025 contará con otros documentales musicales dedicados a figuras como Billy Joel, Metallica, Depeche Mode, Counting Crows, Culture Club, Billy Idol, Eddie Vedder, Wizkid y Ty Dolla Sign.

La proyección inaugural estará a cargo de Billy Joel: And So It Goes, un repaso a la carrera del cantante neoyorquino. Esta sección musical consolida a Tribeca como una plataforma relevante para producciones audiovisuales sobre la industria musical.

Según el comunicado oficial, el festival recibió aproximadamente 13.500 postulaciones, de las cuales fueron seleccionados 118 títulos. Fundado en 2001 por Robert De Niro, Tribeca se ha consolidado como una vitrina global del cine independiente.

Tribeca también incluirá cine social, político y de Hollywood

Tribeca 2025 también abordará temáticas sociales y políticas. El documental de clausura será Yanuni, coproducido por Leonardo DiCaprio, centrado en la defensa de territorios indígenas en el Amazonas brasileño.

En la programación figuran también producciones protagonizadas por actores reconocidos de Hollywood. Kevin Bacon y Kyra Sedgwick actuarán juntos por primera vez en dos décadas en Tow: The Best You Can. Orlando Bloom y Bryce Dallas Howard protagonizan Deep Cover, mientras que Lucy Liu encabeza el reparto de Rosemead.

George Clooney participa como productor en Surviving Ohio State, documental sobre víctimas de abuso sexual. Amy Schumer produce Room to Move, basado en la vida de la coreógrafa Jenn Freeman.

La vigésima cuarta edición del Festival de Tribeca se celebrará a partir del 4 de junio en Nueva York. El evento también ofrecerá charlas, experiencias inmersivas y contenidos interactivos sobre videojuegos e innovación digital.

