barcelona macará
Barcelona y Macará se enfrentarán en la fecha 25 de la LigaPro en el estadio Monumental.cortesia

Barcelona SC vs Macará HOY: Canales dónde ver EN VIVO el partido de LigaPro

El Ídolo jugará en casa contra los ambateños y el objetivo será continuar con la racha de buenos resultados en el torneo

Barcelona Sporting Club se alista para enfrentar a Macará este domingo 17 de agosto en el estadio Monumental (18:00 de Ecuador), en un partido crucial por la LigaPro. Sin embargo, el equipo de los toreros afronta el encuentro con una serie de ausencias significativas, mientras busca aprovechar su condición de local para asegurar tres puntos vitales.

Lea también: Cristhian Noboa y su duro relato: "No podía ver los partidos porque me frustraba"

Una de las bajas más notables es la de Byron Castillo, quien se perderá el partido debido a un esguince de tobillo que lo mantendrá alejado de la cancha. A él se suman otros jugadores en proceso de recuperación, como el delantero uruguayo Octavio Rivero y el lateral Mario Pineida, quienes continúan con sus respectivas terapias físicas para superar sus dolencias.

Además, el equipo sigue sin poder contar con Felipe Caicedo, que aún se recupera de un problema de salud, y el portero venezolano José David Contreras, quien atraviesa un largo proceso de rehabilitación tras una grave lesión.

El Nacional vs. Barcelona SC, LigaPro 2025, fecha 24, triunfo Barcelona, segundo lugar
Miguel Parrales (i) y Janner Corozo (d) marcaron los goles de Barcelona SC ante El Nacional.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO
ligapro miguel angel loor

Loor desmiente deuda con árbitro: La verdad detrás del escándalo originado por Aragón

Leer más

Pese a las ausencias, el técnico amarillo recibe una buena noticia con el regreso de Gastón Campi. El defensa argentino, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, estará disponible y listo para reforzar la zaga del cuadro canario.

Con este panorama, Barcelona buscará sumar una victoria que le permita consolidar su posición en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones en el campeonato nacional.

¿Por dónde ver el partido entre Barcelona y Macará?

Este compromiso de los amarillos contra Macará podrá ser disfrutado por todos lo hinchas a través de las señales de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. En esta ocasión el compromiso en el estadio Monumental no irá en señal de televisión abierta.

Tabla de posiciones de LigaPro 2025

Te recomendamos