El millonario sueldo que cobrará Franco Mastantuono como jugador de Real Madrid

El nuevo "diamante en bruto" del Real Madrid, Franco Mastantuono, ya está en la Casa Blanca. El talentoso argentino, de tan solo 18 años, aterriza en la capital española dispuesto a revolucionar el mediocampo y a poner la primera piedra de la nueva era de Xabi Alonso.

Pero, ¿cuánto ganará este joven prodigio? Si creías que un fichaje de 45 millones de euros venía con un sueldo de superestrella, prepárate para sorprenderte. El salario de Mastantuono es mucho más modesto de lo que te imaginas, especialmente si lo comparamos con la figura más rutilante del equipo: Kylian Mbappé.

Un sueldo que lo pone a pelear desde abajo en Real Madrid

Según la reconocida base de datos salarial Capology, Franco Mastantuono percibirá unos 3,5 millones de euros por temporada en el Real Madrid, lo que equivale a casi 3,8 millones de dólares. Si bien es una cifra significativa para un joven de su edad, palidece al lado del astronómico sueldo de Kylian Mbappé, que asciende a 32 millones de dólares por temporada.

Franco Mastantuono fue anunciado como jugador de Real Madrid el jueves 14 de agosto. efe

Esta gran diferencia salarial no hace más que reforzar el mensaje: Mastantuono llega para ganarse un lugar y demostrar que el valor de su camiseta no se mide solo en ceros. El Madrid de Xabi Alonso ha apostado por un proyecto a largo plazo, y el argentino es una pieza clave en este ambicioso plan.

Mastantuono, de promesa de River a fichaje estrella del Madrid

La llegada de Mastantuono ha sido un golpe de efecto para el fútbol argentino. El Real Madrid no dudó en desembolsar los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión para arrebatárselo a River Plate, que lo tenía como una de sus joyas más preciadas. A sus 16 años, ya deslumbraba en el primer equipo, y el club millonario soñaba con retenerlo por lo menos un año más. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

El joven mediocampista cumplió la mayoría de edad y, tras una larga espera, pudo ser presentado oficialmente. En su primera conferencia, mostró su devoción por el escudo blanco: "Es un día muy especial para mí, se me cumple un sueño como futbolista. Me voy a dejar la vida por este escudo y van a tener un HINCHA más en el campo".

Con la llegada de un nuevo técnico de la talla de Xabi Alonso y un vestuario lleno de figuras consagradas, la competencia por un puesto será feroz. A pesar de los desafíos, Mastantuono tiene todo el potencial para convertirse en la próxima gran estrella del Real Madrid.

