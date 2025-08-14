Expreso
Franco Mastantuono fue anunciado como jugador de Real Madrid el jueves 14 de agosto.efe

Mastantuono y el polémico comentario sobre Messi: Esto dijo al llegar a Real Madrid

Franco Mastantuono, nuevo refuerzo argentino del Real Madrid causó revuelo en su presentación en el estadio Santiago Bernabéu

La presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid no ha pasado desapercibida, y no precisamente por sus habilidades en el campo. A solo unas horas de cumplir 18 años, la joven promesa argentina, exjugador de River Plate, causó revuelo en el corazón del Santiago Bernabéu al declarar que Lionel Messi (histórico en FC Barcelona) es el mejor futbolista del mundo.

En la conferencia de prensa realizada este jueves 14 de agosto, que marcó su bienvenida al club blanco, Mastantuono respondió sin dudar la pregunta que inevitablemente surge para cualquier deportista de su nacionalidad: "¿Quién es el mejor jugador del mundo?". Con una sonrisa y el orgullo a flor de piel, el joven centrocampista afirmó: "Soy argentino y, para mí, en los últimos años, el mejor ha sido Messi".

La admiración por el ícono del Barcelona, que marcó una era en el fútbol español, no es algo inusual entre los argentinos, pero su comentario en la casa del eterno rival generó una ola de sorpresa. Con la intención de calmar los ánimos, Mastantuono se apresuró a dejar claro que, si bien Messi es su referente, su compromiso ahora es total con el club que lo fichó por una cifra cercana a los 60 millones de dólares. "Es el club más grande del mundo, siempre lo ha sido en la historia", puntualizó.

franco mastantuono sd sa
Franco Mastantuono junto al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez (i).cortesia
Mastantuono primero jugará en Real Madrid Castilla

El mediocampista, que se ha destacado por su estilo creativo y audaz, llega al Madrid con la ambición de dejar su propia huella y ganarse el cariño de la afición. Aunque inicialmente formará parte del Real Madrid Castilla, las expectativas apuntan a que pronto se sumará al primer equipo. Con el dorsal 30 en la espalda, Mastantuono está listo para demostrar por qué el Real Madrid ha apostado tanto por su talento.

Tras deslumbrar en River Plate con su estilo creativo y audaz, Mastantuono se une al máximo campeón de Champions League. Será su primera gran experiencia en el fútbol internacional, lo que le ayudará a seguir apuntalando en la selección Argentina que es dirigida por Lionel Scaloni, técnico que lo tiene en la mira.

