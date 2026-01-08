Nuevo romance para Shawn Mendes con la ex de Neymar Jr., Bruna Marquezine

Shawn Mendes y Bruna Marquezine ya no esconden los rumores de romance y lo confirman apareciendo juntos constantemente

El cantante canadiense Shawn Mendes suma un nuevo romance a su vida. Lo que comenzó como un viaje temporal a Brasil terminó convirtiéndose en el escenario ideal para reforzar un romance que ya se comentaba a viva voz con la actriz y modelo brasileña Bruna Marquezine.

La pareja (aún no confirmada oficialmente) se conoció en 2017 durante el festival Rock in Rio, celebrado en Río de Janeiro. Ambos coincidieron en el concierto del cantante estadounidense Justin Timberlake y, desde entonces, Mendes comenzó a seguirla en Instagram, marcando el primer acercamiento público entre ambos.

Sin embargo, como si se tratara de un triángulo amoroso, en ese momento Marquezine mantenía una relación con el delantero del Santos F. C., Neymar Jr., vínculo que inició en febrero de 2013 y concluyó definitivamente en octubre de 2018, tras varios conflictos internos que deterioraron la relación.

A pesar de la conexión inicial en redes sociales, el contacto entre las celebridades se fue diluyendo durante años. No fue sino hasta marzo de 2024 cuando volvieron a coincidir, esta vez en una fiesta posterior al Lollapalooza de Sao Paulo. Más adelante, en noviembre de 2025, durante el concierto de Dua Lipa en la misma ciudad, la cercanía entre ambos fue evidente y los primeros rumores comenzaron a circular con fuerza.

Apariciones públicas después de los rumores

Lejos de ocultar su cercanía ante las cámaras, las estrellas han mostrado una actitud relajada frente al lente. En diciembre se los vio compartir juntos la llegada del Año Nuevo, alojándose en una casa de lujo en Sao Miguel dos Milagres, mientras videos de caricias, abrazos y un beso cómplice eran captados por paparazzi.

Desde entonces, nuevos momentos románticos han sido registrados. Una salida casual de compras en un supermercado de Los Ángeles se convirtió en la demostración más clara de que su vínculo no teme ser expuesto públicamente. Ambos se mostraron relajados, caminando abrazados y compartiendo sonrisas mientras realizaban sus compras, evidenciando que disfrutaban plenamente de la compañía mutua.

Como señaló el medio TMZ: “Tal vez ella sea su próxima ‘Señorita’”, en alusión a la canción que Mendes lanzó junto a su expareja Camila Cabello.

Este encuentro terminó por sellar los rumores de una relación pública, especialmente después de que el cantante fuera vinculado previamente con Charlie Travers, conocida por su participación en Big Brother UK en 2023.

Bruna Marquezine y Shawn Mendes comprando en un supermercado de Brasil.

¿Quién es Bruna Marquezine?

Aunque para algunos el nombre de la brasileña se ha reforzado a partir de su vínculo con Mendes, lo cierto es que Bruna Marquezine es una actriz con una trayectoria consolidada y una imagen que combina cine, televisión y moda.

En los últimos años, su nombre ha resonado con fuerza gracias a su salto al escenario internacional, especialmente tras su debut en 2023 en la producción de DC Comics Blue Beetle. Además, fue una de las protagonistas de la serie Maldivas de Netflix.

Actualmente, la actriz lidera el elenco de Amor da Minha Vida para Disney+, proyecto en el que también participa como productora ejecutiva y codirectora. Asimismo, forma parte del reparto de Velhos Bandidos, junto a figuras emblemáticas del cine brasileño como Fernanda Montenegro y Vladimir Brichta.

Hasta el momento, ni la actriz de 30 años ni el cantante de 27 han confirmado oficialmente un noviazgo. Ambos se mantienen en silencio frente a los rumores, a pesar de que, en un aeropuerto de Brasil, se habría escuchado un discreto “amor” entre los dos.

