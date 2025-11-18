Dua Lipa rinde homenaje a la samba en Sao Paulo: Shawn Mendes asiste a la celebración

La cantante británica invitó a Carlinhos Brown y Caetano Veloso, figuras que celebran la identidad brasileña

Dua Lipa se presentó en Brasil el pasado 15 de diciembre. Shawn Mendes asistió a la celebración de samba.

La cantante británica Dua Lipa desató euforia durante su presentación en el Estadio Morumbi (Sao Paulo), en el primer concierto de su Radical Optimism Tour en Brasil. La artista sorprendió al público al invitar al escenario a dos leyendas de la música brasileña: Carlinhos Brown y Caetano Veloso, en una noche dedicada al samba y a los ritmos tradicionales del país.

La primera colaboración llegó con Carlinhos Brown, con quien interpretó Magalenha, una pieza emblemática del músico bahiano que encendió al estadio con percusión, baile y una estética propia del carnaval.

Más adelante, Caetano Veloso se unió para interpretar Margarida Perfumada, éxito de Timbalada. La intérprete de New Rules no solo cantó en portugués, sino que incorporó pasos de samba a su actuación, gesto que logró una conexión inmediata con el público brasileño.

Shawn Mendes enseñó sus pasos de baile

Shawn Mendes, quien se encontraba en Brasil por compromisos personales, asistió al show y acompañó a Dua Lipa durante la noche. Tras el concierto, el canadiense se unió a la cantante en una roda de samba, en la que estuvieron Carlinhos Brown, Bruna Marquezine, Gustavo Mioto y otros invitados.

Videos del encuentro se viralizaron en redes, destacando la cercanía de Mendes con la escena musical brasileña y su buena relación con los artistas presentes.

¿Qué opina el público?

El momento se volvió tendencia en Instagram, TikTok y X, donde miles de usuarios celebraron la fusión entre pop internacional y ritmos brasileños.

Dua Lipa compartió su gratitud al día siguiente en un post que citaba: “Sigo rebosante de gratitud. Compartir escenario con dos verdaderos gigantes de la música brasileña fue un honor indescriptible.” A lo que Caetano respondió: “Fue increíble formar parte de este momento con todos ustedes.”

Muchos fans destacaron el "respeto cultural" de la cantante, reforzando el nivel de involucramiento que ha mostrado con los países que visita en sus giras. Ya lo demoestró en Argentina cuando cantó De música ligera, clásico de la reconocida banda de rock argentino Soda Stereo.

El tour continuará el 22 de noviembre en Río de Janeiro, seguido por Lima y Bogotá, manteniendo la línea de homenajes locales que Dua Lipa ha implementado en cada país de Sudamérica.

