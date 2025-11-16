Fab Morvan, del recordado dúo Milli Vanilli, regresa al radar de los Grammy 2026

El regreso de Fab Morvan a los Grammy reabre una historia marcada por éxito, caída y una búsqueda tardía de reivindicación

Fab Morvan, una de las figuras más recordadas del dúo Milli Vanilli, vuelve a estar en el centro de la conversación tras aparecer entre los nominados a los Grammy 2026, más de tres décadas después del escándalo que marcó su trayectoria.

Participa en la categoría “Best Audio Book, Narration & Storytelling Recording” (Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentacuentos) gracias a You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli (Lo sabes bien: La historia real de Milli Vanilli), donde narra por primera vez su experiencia sin filtros.

Esta nominación llega 35 años después de que el Grammy al Mejor Artista Nuevo otorgado al grupo en 1990 les fuera retirado al revelarse que ninguno de los dos había cantado en las grabaciones.

El evento anual de los Premios Grammy se llevará a cabo el domingo 1 de febrero de 2026 en el recinto Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

Hoy, este reconocimiento funciona como una suerte de reivindicación: la oportunidad de que Morvan sea valorado por su voz real, esta vez como autor y narrador.

Escrito por Fab Morvan junto a Parisa Rose, You Know It’s True se ha ido consolidando rápidamente como una obra de referencia: un relato de resiliencia, verdad y redención que continúa conectando con audiencias de distintas generaciones.

El libro de Fab Morvan

You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli, salió a la venta el 29 de agosto de este año bajo el sello de The Los Angeles Tribune Publishing House.

La obra, publicada en formato impreso y como audiolibro, profundiza en la versión personal de Morvan sobre su infancia, el ascenso meteórico de Milli Vanilli, el escándalo que derrumbó al dúo y su posterior proceso de resiliencia.

Se lanzó una edición limitada de 100 copias firmadas, mientras que el audiolibro -narrado por el propio Morvan- tiene una duración de 3 horas y 44 minutos.

Milli Vanilli: meteórico debut, abrupto final

Milli Vanilli -formado por Rob Pilatus (alemán, nacido en Múnich) y Fab Morvan (francés, nacido en París)- irrumpió con fuerza en 1990 con su álbum Girl You Know It’s True, que en la práctica se convirtió en su primer y único lanzamiento relevante, pues tras el escándalo el dúo se disolvió y no logró completar un segundo álbum oficial.

A pesar del éxito inicial, la confesión de su productor -admitiendo que ninguno de los dos había cantado en el disco- desencadenó uno de los mayores colapsos en la historia del pop. Tras la caída pública, Pilatus sufrió graves problemas personales, y su vida terminó trágicamente en 1998.

