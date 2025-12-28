La 'Super' de Bancos nunca cuestionó el parentesco entre Edgar Lama y Roberto Romero

La entidad justifica por qué no constituye un impedimento que el presidente del IESS y el superintendente sean familiares

Edgar Lama fue ministro de Salud y titular del Consejo Directivo del IESS en el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Siete meses después de los cuestionamientos a la designación de Edgar Lama von Buchwald como presidente del Consejo Directivo del IESS, por su parentesco con el superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald, un oficio del organismo explica el por qué nunca se actuó.

En mayo de 2025, tras la salida de Eduardo Peña del Consejo Directivo, el presidente Daniel Noboa designó al entonces exministro de Salud, Edgar Lama, como nuevo presidente del IESS, cargo en el que luego fue ratificado por la Asamblea Nacional.

Desde el inicio, la designación de Lama generó cuestionamientos por su gestión al frente del Ministerio de Salud y porque la Superintendencia de Bancos, dirigida por un familiar suyo, Roberto Romero, debía calificarlo como vocal del IESS. Además de dudas sobre si cumplía con los requisitos exigidos para integrar el Consejo Directivo del Seguro Social.

Organizaciones sociales y jubilados acudieron a la Superintendencia de Bancos para solicitar la destitución de de Edgar Lama von Buchwald, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



Toda la información sobre este tema 👉 https://t.co/Nm4ywKdYVL pic.twitter.com/pR2MYXPNsv — Diario Expreso (@Expresoec) November 11, 2025

Superintendencia reconoce parentesco entre Lama y Romero, pero lo justifica

Aunque Edgar Lama salió del IESS en noviembre de 2025, tras la derrota del Gobierno en la consulta popular, en los últimos días trascendió un oficio de la Superintendencia de Bancos, en respuesta a un requerimiento de información del asambleísta Alex Toapanta sobre el presunto conflicto de intereses entre el expresidente del Consejo Directivo y el superintendente.

En dicho oficio, al que EXPRESO tuvo acceso, el intendente general de la Superintendencia de Bancos, Francisco Xavier Garzón Cisneros, señala que "es de conocimiento público" el parentesco entre Edgar Lama y Roberto Romero, pero que "este hecho no genera impedimento legal ni conflicto de intereses en el ejercicio de las funciones públicas que ambos desempeñan".

De hecho, el intendente recuerda que la Constitución del Ecuador establece que las prohibiciones derivadas del parentesco aplican exclusivamente cuando existe una relación jerárquica o de dependencia funcional directa entre los cargos, condición que, según el funcionario, no se cumple en este caso, ya que Lama y Romero fueron designados mediante procesos diferentes y no mantenían vínculo jerárquico ni subordinación entre ambos cargos.

Sin embargo, más adelante en el documento, el intendente general señala que la Superintendencia de Bancos sí tuvo que realizar un análisis de la habilitación legal y la idoneidad de Edgar Lama para que ocupara la Presidencia del Consejo Directivo del IESS.

Edgar Lama fue cuestionado por la falta de medicinas en el IESS. CORTESIA: IESS

Edgar Lama acreditó experiencia mínima necesaria para llegar al IESS

Aunque la falta de credenciales y experiencia fue otros de los cuestionamientos a la designación de Edgar Lama como presidente del Consejo Directivo del IESS, la Superintendencia de Bancos señala que el exfuncionario cumplió los requisitos mínimos necesarios para ocupar dicho cargo.

RELACIONADAS La CNT niega documentos clave sobre su alianza con HealthBird

Respecto a la formación académica, el intendente señaló que, de acuerdo con la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), Edgar Lama registra un título de tercer nivel en Derecho (obtenido en 2018) y uno de cuarto nivel en Dirección de Empresas (obtenido en 2023).

Por otro lado, respecto a la experiencia profesional y de dirección, el intendente general señala en su oficio que Edgar Lama cumplió con la exigencia de haber ejercido la docencia o desempeñado cargos directivos por al menos diez años, además de haberlo hecho con probidad notoria. En el caso de Lama, señala el oficio, se acreditó una experiencia de 10 años, cuatro meses y 19 días.

Los cargos acreditados por Edgar Lama para la Presidencia del IESS:

Gerente general de Alboteoton S.A. (7 meses, 14 días)

Ministro de Salud Pública (3 meses, 9 días)

Asesor de la Asamblea Nacional (1 años, 11 mese, 17 días)

Socio fundador de L&L Abogados (1 años) - obtenido antes de titularse

Presidente de Johnsonwax del Ecuador S.A. (6 meses) - obtenido antes de titularse

Abogado de Apolo Abogados (1 año, 6 meses) - obtenido antes de titularse

Senior legal asistente de Banco Guayaquil (4 meses) - obtenido antes de titularse

Gerente General de DRLAM C. LTDA (3 años, 2 meses) - obtenido antes de titularse

Asistente Legal de Moeller Gomez Lince (1 año, 24 días) - obtenido antes de titularse

El 13 de noviembre, Edgar Lama presentó un sistema de control digital para el IESS, desarrollado por CNT y HealthBird. Tras cuestionamientos, la startup se retiró. Penalistas piden intervención de la Fiscalía por posible perjuicio al IESS y al MSP. 👉 https://t.co/RYhbY95LO0 pic.twitter.com/fJeaLzaLAS — Diario Expreso (@Expresoec) December 12, 2025

Documentos certificaron la probidad notoria de Edgar Lama para el IESS

Aunque varios de los cargos ejercidos por Lama fueron anteriores a su obtención de titulo de tercer nivel, el intendente explica que "la aplicación de las normas no se limita al tiempo posterior a la obtención del título profesional, ya que comprende toda experiencia demostrable en el desempeño efectivo de funciones de responsabilidad o dirección, anteriores o posteriores al grado académico, siempre que se trate de actividades relacionadas con las competencias técnicas requeridas para el cargo".

La Superintendencia de Bancos, además, señaló que verificó la probidad notoria de Edgar Lama para ocupar la Presidencia del Consejo Directivo del IESS, tras revisar certificados de la Contraloría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio del Trabajo, que determinan que no registraba destituciones ni impedimentos legales o administrativos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!